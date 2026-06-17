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Argentina vence Argélia por 3 a 0 e Messi se torna maior artilheiro das Copas do Mundo

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Argentina vence Argélia por 3 a 0 e Messi se torna maior artilheiro das Copas do Mundo
ArgentinaArgéliaLionel Messi
📆6/17/2026 3:53 AM
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Lionel Messi marcou três gols na vitória da Argentina sobre a Argélia e alcançou o recorde de 16 gols em Copas do Mundo, empatando com Miroslav Klose. O craque também completou 200 jogos pela seleção e se tornou o primeiro a jogar em seis edições do torneio.

A Argentina obteve uma vitória expressiva sobre a Argélia pelo placar de 3 a 0 na terça-feira, 16, em partida válida pela primeira rodada do Grupo J da Copa do Mundo.

O destaque absoluto foi Lionel Messi, que marcou os três gols da partida e, com esse feito, alcançou a marca de 16 gols em Copas do Mundo, empatando com o alemão Miroslav Klose como maior artilheiro da história do torneio. Messi ainda tem a oportunidade de jogar ao menos mais duas partidas nesta edição para se tornar o único recordista.

Além disso, esta foi a sua 200ª partida pela seleção argentina, um marco significativo. Com o gol, Messi também se tornou o terceiro jogador mais velho a balançar as redes em uma Copa do Mundo. Ao entrar em campo no Arrowhead Stadium, em Kansas City, EUA, ele fez história novamente ao se tornar o primeiro jogador a participar de seis edições diferentes da Copa do Mundo: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026.

O português Cristiano Ronaldo pode alcançar esse mesmo feito no jogo de sua equipe contra a República Democrática do Congo nesta quarta-feira. Com o resultado, a Argentina assume a liderança do Grupo J. O outro jogo do grupo ocorre entre Áustria e Jordânia em Santa Clara, EUA, na madrugada de quarta-feira. Na segunda rodada, prevista para a próxima semana, a Argentina enfrentará a Áustria em Dallas, enquanto Argélia e Jordânia jogarão em San Francisco.

A larga vitória argentina, combinada com a performance histórica de Messi, domina as discussões esportivas e reforça o favoritismo da equipe na competição. Messi, em mais uma noite memorável, solidifica seu legado como um dos maiores jogadores de todos os tempos, enquanto a Argentina caminha em busca de mais um título mundial

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