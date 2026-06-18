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Argentina sofre derrota para Inglaterra na estreia do Mundial 2026

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Argentina sofre derrota para Inglaterra na estreia do Mundial 2026
Mundial 2026InglaterraArgentina
📆6/18/2026 12:11 AM
📰Terranoticiasbr
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A seleção inglesa iniciou o Mundial 2026 com uma vitória sobre a Argentina, com um placar de 4 a 0. O atacante Lionel Messi marcou três gols na partida e foi um dos principais responsáveis pela vitória da seleção inglesa.

O que fez Messi chorar após três gols na estreia da Argentina foi um marco. A última vez que os ingleses marcaram quatro gols em um jogo de estreia de mundiais aconteceu há 72 anos, em 1954, no empate por 4 a 4 com a Bélgica.

No Mundial anterior realizado no Catar, em 2022, a Inglaterra fez 3 a 0 diante do País de Gales. Essa também foi a terceira estreia seguida com vitória da seleção inglesa. A Inglaterra iniciou um mundial derrotado pela última vez no Brasil, em 2014, quando perdeu para a Itália por 2 a 1, em Manaus. Essa foi a oitava estreia com vitória da Inglaterra, que empatou seis vezes e perdeu em três oportunidades.

A seleção inglesa iniciou o Mundial 2026 com uma vitória sobre a Argentina, com um placar de 4 a 0. O atacante Lionel Messi marcou três gols na partida, o que fez com que ele chorasse de emoção. A última vez que os ingleses marcaram quatro gols em um jogo de estreia de mundiais foi em 1954, no empate por 4 a 4 com a Bélgica.

O atacante Lionel Messi marcou três gols na partida e foi um dos principais responsáveis pela vitória da seleção inglesa. A seleção inglesa iniciou o Mundial 2026 com uma vitória sobre a Argentina, com um placar de 4 a 0. O atacante Lionel Messi marcou três gols na partida, o que fez com que ele chorasse de emoção.

A última vez que os ingleses marcaram quatro gols em um jogo de estreia de mundiais foi em 1954, no empate por 4 a 4 com a Bélgica. O atacante Lionel Messi marcou três gols na partida e foi um dos principais responsáveis pela vitória da seleção inglesa

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Mundial 2026 Inglaterra Argentina Lionel Messi

 

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