Argentina registra menor taxa de pobreza em sete anos, mas Milei enfrenta queda de popularidade

A Argentina registrou a menor taxa de pobreza em sete anos, mas o presidente Javier Milei enfrenta uma queda drástica na popularidade devido a escândalos, desemprego e desconfiança no sistema financeiro. O podcast O Assunto analisa os desafios do governo.

A Argentina registrou a menor taxa de pobreza em sete anos, recuando de 38,1% em 2024 para 28,2% sob a gestão de Javier Milei , segundo dados do Indec, o equivalente ao IBGE argentino.

No entanto, esse avanço econômico contrasta com uma queda drástica na popularidade do presidente, que enfrenta 64,5% de desaprovação, de acordo com a consultoria Zuban Córdoba. As políticas econômicas celebradas pelo governo têm sido insuficientes para conter o ceticismo da opinião pública, que vê com desconfiança os números oficiais.

O desgaste político de Milei é alimentado por uma série de escândalos envolvendo seu gabinete, além de problemas como o aumento do desemprego, o fechamento de milhares de empresas e os cortes em áreas essenciais como saúde e educação pública. Para grande parte do eleitorado, a realidade do cotidiano, marcada pela inflação persistente, pesa mais do que os índices oficiais de redução da pobreza.

Em paralelo, outro desafio crítico é a profunda desconfiança no sistema financeiro, herança de traumas como o corralito de 2001. Estima-se que os argentinos ainda guardem cerca de US$ 170 bilhões fora dos bancos, e as recentes tentativas de Javier Milei de atrair esse capital com isenções fiscais, sob o mote alivie seu colchão, tiveram pouco sucesso até agora. A situação política do presidente é mantida pela desorganização da oposição, mas ele perde força devido a crises internas.

O podcast O Assunto, produzido pelo g1, aborda esses temas com a participação de Ariel Palacios, correspondente da Globo e da Globonews para a América Latina. O programa, que já soma mais de 168 milhões de downloads em todas as plataformas de áudio e mais de 14,2 milhões de visualizações no YouTube, discute os desafios enfrentados pelo governo de Milei.

Recentemente, o presidente discursou durante uma cerimônia que marcou o 34º aniversário do atentado à embaixada de Israel em Buenos Aires, que matou 29 pessoas e feriu 200, na Praça da Embaixada de Israel, em Buenos Aires. A reportagem destaca que, apesar dos avanços econômicos, a população continua insatisfeita com a gestão do governo, que enfrenta resistência em várias frentes





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