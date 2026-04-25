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Argentina reafirma reivindicação sobre as Malvinas e exige negociações com o Reino Unido

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Argentina reafirma reivindicação sobre as Malvinas e exige negociações com o Reino Unido
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📆4/25/2026 11:53 PM
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O governo argentino, liderado pelo ministro das Relações Exteriores, Pablo Quirno, reafirmou sua posição sobre a disputa territorial das Ilhas Malvinas e exigiu a retomada de negociações com o Reino Unido. A posição foi baseada em resoluções da ONU e recebeu apoio regional, incluindo do Brasil. Enquanto isso, os EUA mantiveram sua neutralidade no conflito.

A Argentina reafirmou sua posição sobre a disputa territorial das Ilhas Malvinas , Georgias do Sul e Sandwich do Sul, exigindo a retomada de negociações com o Reino Unido para uma solução pacífica e definitiva.

O ministro das Relações Exteriores argentino, Pablo Quirno, declarou que o governo argentino mantém sua disposição para dialogar com Londres, baseando sua reivindicação em resoluções da Organização das Nações Unidas (ONU), que reconhecem a existência de uma controvérsia territorial e incentivam o diálogo entre as partes. Quirno também classificou a presença britânica nas ilhas como uma 'situação colonial' iniciada em 1833, rechaçando o argumento britânico de autodeterminação dos habitantes do arquipélago.

Segundo o ministro, os moradores das ilhas não podem ser considerados um 'povo' no sentido jurídico da ONU, pois se tratam de uma população 'implantada', deslegitimando assim o referendo de 2013, no qual mais de 99% dos votantes optaram por permanecer sob domínio britânico. A posição argentina foi reforçada por um comunicado oficial, no qual o governo reafirmou seus direitos soberanos sobre as ilhas e criticou a exploração de recursos naturais na região, especialmente os projetos de petróleo no campo Sea Lion, envolvendo empresas como Rockhopper Exploration e Navitas Petroleum.

A Argentina alega que essas atividades violam seus direitos soberanos e recebeu apoio regional, incluindo do Brasil, que reiterou sua posição em fóruns multilaterais como o Consenso de Brasília, que se opõe à presença militar britânica no Atlântico Sul. Enquanto isso, os Estados Unidos mantiveram sua neutralidade histórica no conflito, apesar de um e-mail interno do Pentágono ter sugerido uma possível revisão da posição americana.

O Departamento de Estado norte-americano reafirmou que reconhece a administração 'de fato' exercida pelo Reino Unido, mas não toma partido na questão da soberania. A disputa pelas Malvinas remonta ao século XIX e teve seu ponto mais crítico na Guerra das Malvinas, em 1982, quando forças argentinas ocuparam as ilhas e foram derrotadas pelo Reino Unido.

Desde então, o tema permanece como um dos principais pontos de atrito entre os dois países, com a Argentina insistindo na reabertura de negociações diretas e o Reino Unido mantendo que não há discussão possível sobre a soberania do arquipélago

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