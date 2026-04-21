Argentina intensifica controle migratório e expulsa 10 mil estrangeiros em quatro meses

O governo de Javier Milei endureceu as políticas migratórias na Argentina, resultando na expulsão ou proibição de entrada de 10 mil estrangeiros após a transferência do controle migratório para o Ministério da Segurança.

O governo da Argentina , sob a administração de Javier Milei , implementou uma mudança drástica na política migratória do país, resultando na expulsão ou impedimento de entrada de 10 mil estrangeiros apenas nos últimos quatro meses. Esta medida é o reflexo direto de uma reestruturação administrativa que, em novembro passado, transferiu o controle da Direção Nacional de Imigrações do Ministério do Interior para o Ministério da Segurança.

Desde então, a pasta liderada pela ministra Alejandra Bullrich tem intensificado operações conjuntas entre a Polícia Federal Argentina e agentes de fronteira, focando em centros urbanos densamente povoados, terminais de transporte e áreas comerciais estratégicas, como o bairro portenho de Once. O discurso oficial do governo é incisivo: estrangeiros em situação irregular ou que se envolvam em atividades delituosas enfrentarão a deportação imediata. Para operacionalizar essa vigilância, o Ministério da Segurança estabeleceu canais de denúncia para a população e passou a utilizar tecnologias avançadas de verificação, como o sistema Morpho Rap Id, que realiza a checagem instantânea de antecedentes criminais via impressão digital, cruzando dados da Polícia Federal, do Ministério Público e dos registros migratórios nacionais. A gestão de Milei justifica o endurecimento como o fim de um longo período de descontrole imigratório que, segundo estimativas da Casa Rosada, permitiu a entrada irregular de mais de um milhão de pessoas nas últimas duas décadas. As operações, que ganharam ampla visibilidade nas redes sociais oficiais com publicações que destacam ações específicas contra cidadãos de diversas nacionalidades, têm gerado comparações na imprensa local com as políticas de imigração dos Estados Unidos, recebendo a alcunha de ICE argentino. Entre as medidas mais recentes, destaca-se a proibição de reentrada para indivíduos flagrados em passagens fronteiriças não autorizadas e a verificação constante em estabelecimentos comerciais geridos por estrangeiros. Em uma das operações realizadas recentemente no bairro de Once, quase três mil pessoas foram abordadas em um único dia, evidenciando o alcance da nova estratégia de fiscalização. A ministra Alejandra Bullrich tem defendido que estas ações são apenas o cumprimento estrito da lei, reforçando que o país não tolerará mais a presença de estrangeiros com antecedentes criminais ou em situação de permanência ilegal. Além da fiscalização ostensiva, o governo argentino avançou na estruturação legal para dificultar a permanência de imigrantes irregulares através de decretos e propostas de reformas. O plano de Milei inclui a cobrança de serviços de saúde pública para residentes temporários, a obrigatoriedade de seguro médico para ingressar no país e a permissão para que universidades públicas cobrem mensalidades de estudantes estrangeiros não residentes. A naturalização também se tornou um alvo, com o endurecimento dos requisitos para a aquisição da cidadania argentina. Embora o governo comemore os números alcançados como uma vitória na soberania nacional e no combate ao crime, a falta de dados desagregados sobre quantos desses 10 mil estrangeiros foram efetivamente deportados versus aqueles que foram apenas inadmitidos na fronteira tem sido alvo de questionamentos. O cenário aponta para uma transformação profunda na relação da Argentina com seus fluxos migratórios, consolidando uma agenda conservadora que prioriza a segurança nacional acima das políticas de acolhimento que caracterizaram o país historicamente





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Argentina Javier Milei Imigração Segurança Pública Deportação

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Governo formaliza nomeação de Guilherme Mello como secretário-executivo do PlanejamentoO economista deixou o cargo de secretário de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda

Read more »

Milei afirma que guerra de Israel e EUA contra Irã é 'o correto'AFP

Read more »

Milei vai a Israel receber homenagens e se encontrar com NetanyahuMilei vai a Israel receber homenagens e se encontrar com Netanyahu

Read more »

Brasileiro desaparece na Argentina após marcar encontro por aplicativoSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Em visita a Israel, Milei recebe medalha de honra e reafirma apoio ao governo NetanyahuPresidente argentino recebeu Medalha Presidencial de Honra de Isaac Herzog durante visita oficial e participou de agenda marcada por acordos estratégicos com o governo israelense

Read more »

Milei recebe medalha de honra de Israel e reafirma aliança incondicional com o paísPresidente argentino foi condecorado pelo chefe de Estado israelense em Jerusalém

Read more »