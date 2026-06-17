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Argentina iguala marca de Ronaldo Fenômeno na Copa do Mundo

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Argentina iguala marca de Ronaldo Fenômeno na Copa do Mundo
Lionel MessiRonaldo FenômenoCopa Do Mundo
📆6/17/2026 2:38 AM
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Lionel Messi igualou a marca de Ronaldo Fenômeno ao marcar dois gols na estreia da Argentina na Copa do Mundo de 2026. Com isso, o craque argentino se tornou o segundo maior artilheiro da competição ao lado do brasileiro.

Argentina em Copas do Mundo e igualou a marca de Ronaldo Fenômeno . Na estreia da Albiceleste no Mundial de 2026, o camisa 10 balançou as redes duas vezes e se tornou o segundo maior artilheiro da competição ao lado do brasileiro.

Com os dois gols marcados sobre a Argélia, Messi deixou Mbappé e Gerd Müller para trás na lista de artilheiros da Copa do Mundo. Com isso, o craque igualou Ronaldo Fenômeno, que havia chegado aos 15 gols na competição no Mundial de 2006. Neste momento, Lionel Messi busca a marca de Miroslav Klose, que é o maior artilheiro da história da Copa do Mundo com 16 gols marcados pela Alemanha.

O camisa 10 da Argentina busca alcançar a façanha ainda na edição de 2026. Na segunda-feira (22), a Argentina encara a Áustria, pela 2ª rodada do Grupo J da Copa do Mundo. No confronto contra os europeus, Messi pode ampliar seus recordes na competição para se cravar ainda mais seu nome na história do esporte.

A Albiceleste está determinada a continuar sua campanha com força e determinação, e o mundo do futebol está ansioso para ver o que o futuro reserva para o craque argentino. A história está sendo escrita em cada jogo, e a Argentina está escrevendo sua própria página de glória no livro da Copa do Mundo. O Mundial de 2026 está se tornando cada vez mais emocionante, e a Argentina está no centro da atenção.

Com Messi liderando a equipe, a Albiceleste está pronta para enfrentar qualquer desafio que o torneio possa lhe apresentar. A Copa do Mundo é um palco para os sonhos, e a Argentina está trabalhando arduamente para tornar seu sonho de vitória uma realidade. A campanha da Albiceleste está sendo acompanhada com grande expectativa, e o mundo do futebol está ansioso para ver como a história se desenrolará.

A Argentina está escrevendo sua própria história na Copa do Mundo, e o mundo do futebol está prestes a testemunhar uma das mais emocionantes campanhas da história do torneio. Com Messi à frente, a Albiceleste está pronta para enfrentar qualquer desafio que o torneio possa lhe apresentar. A Copa do Mundo é um palco para os sonhos, e a Argentina está trabalhando arduamente para tornar seu sonho de vitória uma realidade.

A campanha da Albiceleste está sendo acompanhada com grande expectativa, e o mundo do futebol está ansioso para ver como a história se desenrolará. A Argentina está escrevendo sua própria história na Copa do Mundo, e o mundo do futebol está prestes a testemunhar uma das mais emocionantes campanhas da história do torneio. Com Messi à frente, a Albiceleste está pronta para enfrentar qualquer desafio que o torneio possa lhe apresentar.

A Copa do Mundo é um palco para os sonhos, e a Argentina está trabalhando arduamente para tornar seu sonho de vitória uma realidade

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