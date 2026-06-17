Argentina estreia com vitória de 3 a 0 sobre a Argélia e Messi iguala recorde de Klose

Lionel Messi marcou hat‑trick na abertura da Copa do Mundo de 2026, colocando a Argentina na liderança da artilharia e quebrando o tabu de derrotas na estreia de campeões anteriores.

A Argentina abriu a Copa do Mundo de 2026 com uma vitória incontestável sobre a Argélia, conquistando um triunfo por 3 a 0 que ficará marcado nos anais do futebol mundial.

O espetáculo ficou ainda mais especial graças ao desempenho de Lionel Messi, que marcou os três gols da partida, colocando-o lado a lado com o lendário Miroslav Klose como maior artilheiro da história das Copas do Mundo, ambos com 16 gols em fases finais. O hat‑trick de Messi não só garantiu a liderança no ranking de artilheiros da competição, como também serviu como símbolo de superação para uma equipe que, ao longo das últimas décadas, carregava o peso de um tabu histórico: nenhum campeão mundial havia conseguido vencer a partida de estreia na edição seguinte ao título.

Desde a primeira conquista em 1978, a Albiceleste havia sido derrotada em sua primeira partida nas Copas subsequentes - 1 a 0 contra Camarões em 1990 no San Siro e 1 a 0 contra a Bélgica em 1982 no Camp Nou - e até mesmo na campanha vitoriosa de 2022, perdeu de surpresa para a Arábia Saudita antes de se reerguer e levantar o troféu. Essa sequência de fracassos na estreia foi quebrada de forma contundente em 2026, com uma exibição que misturou técnica, velocidade e experiência.

Além do brilho de Messi, a vitória evidenciou a maturidade tática da equipe dirigida por Lionel Scaloni. O primeiro gol saiu ainda nos primeiros minutos, após uma jogada bem ensaiada que encontrou Messi livre na área, permitindo-lhe fechar com precisão. O segundo tanto veio de um cruzamento impecável da ponta direita, que encontrou o capitão argentino em uma cabeçada forte.

O terceiro, selando o placar, foi resultado de um contra‑ataque fulminante, com Messi recebendo a bola na divisa da meia‑campo, driblando dois defensores argelinos e finalizando com tranquilidade. Esse desempenho não só garantiu três pontos para a Argentina, como também enviou um recado claro aos demais concorrentes: a equipe liderada por Messi chegou para disputar o título com seriedade e ambição.

O treinador Scaloni elogiou a postura dos jogadores, destacando a capacidade de manter a concentração durante todo o jogo e a eficácia nas jogadas de bola parada, que foram fundamentais para ampliar a vantagem. A repercussão da partida ecoou nos principais meios de comunicação e nas redes sociais, onde torcedores expressaram euforia ao assistir ao hat‑trick de Messi.

Em Buenos Aires, bares lotaram e foram tomados por celebrações que duraram até altas horas da madrugada, enquanto nos Estados Unidos, onde o torneio foi sediado, a partida recebeu ampla cobertura televisiva, reforçando o apelo global da Copa. O feito de Messi também reacendeu o debate sobre a corrida histórica pelos recordes de artilharia, colocando-o em confronto direto com Kylian Mbappé, que tem aparecido como principal concorrente ao título de maior goleador das Copas.

No ranking oficial atualizado após a primeira rodada, a Argentina lidera a lista de gols, seguida pela Alemanha, que também tem expressivo número de finalizações entre seus atacantes. Por fim, a vitória abre caminho para a Argentina avançar para a fase de grupos, onde enfrentará adversários de tradição, como a Espanha e o México, e tem a oportunidade de consolidar seu lugar entre os favoritos ao título mundial, reforçando ainda mais o legado de Messi e da geração que lhe sucede





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