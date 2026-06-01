Argentina entra na lista dos dez piores países para trabalhadores em 2026, segundo índice da CSI

País é rebaixado para a categoria mais baixa do ranking global de direitos trabalhistas, reflecting deterioração sob governo Milei e tensões com sindicatos.

A Argentina entrou para a lista dos dez piores países do mundo para os trabalhadores, de acordo com o Índice Global de Direitos 2026, divulgado nesta segunda-feira, 1, pela Confederação Sindical Internacional ( CSI ).

O país foi rebaixado da categoria 4 para a categoria 5, a mais baixa do ranking, que indica nações onde os trabalhadores não têm garantia efetiva de seus direitos. A CSI destacou que a deterioração argentina foi uma das mais significativas observadas no ano e contribuiu para o enfraquecimento dos indicadores da região. O estudo revela que as Américas registraram em 2026 a pior pontuação média desde a criação do índice, em 2014.

O índice, elaborado pela CSI, classifica 151 países com base em indicadores como liberdade sindical, direito de greve, negociação coletiva, acesso à Justiça e liberdade de associação. A piora da avaliação argentina ocorre após meses de tensão entre o governo de Javier Milei e as principais centrais sindicais do país. Em fevereiro, uma greve geral convocada contra a reforma trabalhista paralisou parte da economia e levou milhares de pessoas às ruas de Buenos Aires.

Os protestos terminaram em confrontos com a polícia nas proximidades do Congresso, onde o projeto era debatido. A reforma defendida pelo governo previa medidas como a flexibilização da jornada de trabalho, permitindo turnos de até 12 horas com compensação de horas, mudanças nas regras de demissão, redução de indenizações e restrições ao direito de greve.

Enquanto o governo argumentava que as alterações ajudariam a reduzir a informalidade e estimular a contratação de trabalhadores, os sindicatos afirmavam que a proposta representava uma perda de direitos históricos. O Brasil aparece na categoria 4 do índice, destinada a países com "violações sistemáticas de direitos". Isso significa que, segundo a metodologia da CSI, os trabalhadores enfrentam dificuldades recorrentes para exercer plenamente direitos relacionados à organização sindical, negociação coletiva e greve.

Embora esteja acima da Argentina na classificação, o Brasil permanece distante dos países considerados referência em proteção aos direitos trabalhistas. Na América Latina, o destaque positivo ficou com o Uruguai. O país foi o único da região a integrar a categoria 1, reservada às nações com apenas violações esporádicas de direitos trabalhistas. A CSI aponta que a melhora uruguaia foi impulsionada pelo fortalecimento do diálogo social, da negociação coletiva e das proteções legais aos trabalhadores.

O relatório aponta que metade dos países registrou violações à liberdade de expressão e de manifestação, o maior percentual já observado pela entidade. Também houve aumento dos casos de detenções de trabalhadores e dirigentes sindicais. Entre os principais indicadores globais, a entidade afirma que 87% dos países violaram o direito de greve, 80% restringiram a negociação coletiva e 75% dificultaram o registro de sindicatos.

A confederação observa um enfraquecimento contínuo dos direitos coletivos dos trabalhadores em diferentes regiões do mundo, com piora especialmente acentuada nas Américas e na Europa





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