Argentina enfrenta Argélia na estreia da Copa; França também joga e Messi busca recorde histórico

A seleção argentina, campeã mundial, abre sua campanha contra a Argélia em Kansas City, com Lionel Messi podendo se tornar o maior artilheiro da história das Copas. França também estreia no mundial. Confira onde assistir e as dúvidas sobre a escalação argentina.
A Copa do Mundo 2026, realizada nos Estados Unidos, Canadá e México, tem agendado para esta fase inicial uma série de eventos marcantes, incluindo um almoço especial da Seleção Brasileira com familiares dos jogadores.
No entanto, o grande destaque do dia fica por conta da estreia de duas potências históricas: Argentina e França. A campeã Argentina, que conquistou o título no Catar-2022, chega ao território norte-americano cercada por mais incertezas do que certezas.
A equipe, comandada por Lionel Scaloni e liderada por Lionel Messi, enfrenta a Argélia no Arrowhead Stadium, em Kansas City, pelo Grupo J. Apesar de manter a primeira posição no ranking da FIFA, a Albiceleste é uma verdadeira incógnita, sobretudo devido ao estado físico e ao aproveitamento de seu astro máximo. Messi, aos 38 anos, tem sido poupado em alguns aspectos e sua utilização na estreia gera expectativa.
Uma preparação especial foi desenhada pela comissão técnica argentina para recuperar o craque de uma fadiga muscular na coxa esquerda. O jogador do Inter Miami atuou apenas 25 minutos no amistoso contra a Islândia e foi poupado no jogo posterior contra Honduras. Após três temporadas na MLS, liga com nível técnico inferior ao europeu, Messi mira um recorde histórico: tornar-se o artilheiro absoluto de todas as Copas do Mundo.
Atualmente, o alemão Miroslav Klose detém a marca com 16 gols; o argentino soma 13 e, com o formato atual de até oito jogos para os semifinalistas, tem chances reais de alcançar e superar o marco. O objetivo coletivo, contudo, supera as ambições individuais: a Argentina busca o bicampeonato consecutivo, feito que só o Brasil replicou em 1962. Os companheiros de Messi o veem como exemplo e motivação.
O zagueiro Otamendi destacou sua competitividade, afirmando que ele incentiva o grupo a não relaxar e que é um privilégio compartilhar treinos com o melhor jogador da história. No entanto, a seleção chega aos EUA com um elenco castigado por lesões: são dez jogadores contundidos. O lateral Tagliafico é dúvida por dores musculares, o goleiro Martínez sentiu problemas nas mãos nos treinos mas deve ser titular, e Julián Álvarez, recuperado de lesão no tornozelo, disputa posição com Lautaro Martínez.
Scaloni, técnico argentino, analisa o adversário com cautela, comparando a Argélia ao Marrocos pelo físico vigoroso e organização. Os argelinos apostam na experiência de Mandi (zagueiro, 34 anos) e Mahrez (atacante, 35 anos), mas os holofotes recaem sobre o goleiro Luca Zidane, de 28 anos, filho do lendário Zinedine Zidane.
A possível escalação argentina para a estreia pode contar com: Dibu Martínez; Montiel (ou Molina), Romero, Otamendi e Medina (ou Tagliafico); Enzo Fernández, De Paul, Mac Allister e Almada; Messi e Lautaro Martínez (ou Julián Álvarez). O ambiente around the tournament também registra outras notícias de interesse, como um acidente fatal em rope jumping em Limeira, uma decisão da Justiça italiana envolvendo Zambelli e Moraes, e a situação de Neymar, cuja estreia na Copa de 2026 é adiada devido à expectativa do quinto filho.
Também há polêmica com Vinícius Jr., que supostamente negou ingressos a ex-affairs para jogos do Brasil, gerando discussões sobre seu comportamento. Mas o foco principal permanece no início da competição, com os jogos de Argentina e França atraindo a atenção global
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