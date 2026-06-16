Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Argentina enfrenta Argélia na estreia da Copa; França também joga e Messi busca recorde histórico

Esportes News

Argentina enfrenta Argélia na estreia da Copa; França também joga e Messi busca recorde histórico
ArgentinaCopa Do Mundo 2026Messi
📆6/16/2026 12:07 PM
📰Terranoticiasbr
159 sec. here / 16 min. at publisher
📊News: 109% · Publisher: 51%

A seleção argentina, campeã mundial, abre sua campanha contra a Argélia em Kansas City, com Lionel Messi podendo se tornar o maior artilheiro da história das Copas. França também estreia no mundial. Confira onde assistir e as dúvidas sobre a escalação argentina.

A Copa do Mundo 2026, realizada nos Estados Unidos, Canadá e México, tem agendado para esta fase inicial uma série de eventos marcantes, incluindo um almoço especial da Seleção Brasileira com familiares dos jogadores.

No entanto, o grande destaque do dia fica por conta da estreia de duas potências históricas: Argentina e França. A campeã Argentina, que conquistou o título no Catar-2022, chega ao território norte-americano cercada por mais incertezas do que certezas.

A equipe, comandada por Lionel Scaloni e liderada por Lionel Messi, enfrenta a Argélia no Arrowhead Stadium, em Kansas City, pelo Grupo J. Apesar de manter a primeira posição no ranking da FIFA, a Albiceleste é uma verdadeira incógnita, sobretudo devido ao estado físico e ao aproveitamento de seu astro máximo. Messi, aos 38 anos, tem sido poupado em alguns aspectos e sua utilização na estreia gera expectativa.

Uma preparação especial foi desenhada pela comissão técnica argentina para recuperar o craque de uma fadiga muscular na coxa esquerda. O jogador do Inter Miami atuou apenas 25 minutos no amistoso contra a Islândia e foi poupado no jogo posterior contra Honduras. Após três temporadas na MLS, liga com nível técnico inferior ao europeu, Messi mira um recorde histórico: tornar-se o artilheiro absoluto de todas as Copas do Mundo.

Atualmente, o alemão Miroslav Klose detém a marca com 16 gols; o argentino soma 13 e, com o formato atual de até oito jogos para os semifinalistas, tem chances reais de alcançar e superar o marco. O objetivo coletivo, contudo, supera as ambições individuais: a Argentina busca o bicampeonato consecutivo, feito que só o Brasil replicou em 1962. Os companheiros de Messi o veem como exemplo e motivação.

O zagueiro Otamendi destacou sua competitividade, afirmando que ele incentiva o grupo a não relaxar e que é um privilégio compartilhar treinos com o melhor jogador da história. No entanto, a seleção chega aos EUA com um elenco castigado por lesões: são dez jogadores contundidos. O lateral Tagliafico é dúvida por dores musculares, o goleiro Martínez sentiu problemas nas mãos nos treinos mas deve ser titular, e Julián Álvarez, recuperado de lesão no tornozelo, disputa posição com Lautaro Martínez.

Scaloni, técnico argentino, analisa o adversário com cautela, comparando a Argélia ao Marrocos pelo físico vigoroso e organização. Os argelinos apostam na experiência de Mandi (zagueiro, 34 anos) e Mahrez (atacante, 35 anos), mas os holofotes recaem sobre o goleiro Luca Zidane, de 28 anos, filho do lendário Zinedine Zidane.

A possível escalação argentina para a estreia pode contar com: Dibu Martínez; Montiel (ou Molina), Romero, Otamendi e Medina (ou Tagliafico); Enzo Fernández, De Paul, Mac Allister e Almada; Messi e Lautaro Martínez (ou Julián Álvarez). O ambiente around the tournament também registra outras notícias de interesse, como um acidente fatal em rope jumping em Limeira, uma decisão da Justiça italiana envolvendo Zambelli e Moraes, e a situação de Neymar, cuja estreia na Copa de 2026 é adiada devido à expectativa do quinto filho.

Também há polêmica com Vinícius Jr., que supostamente negou ingressos a ex-affairs para jogos do Brasil, gerando discussões sobre seu comportamento. Mas o foco principal permanece no início da competição, com os jogos de Argentina e França atraindo a atenção global

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Terranoticiasbr /  🏆 29. in BR

Argentina Copa Do Mundo 2026 Messi França Argélia Lionel Scaloni Estréia Ranking FIFA Recordes Lesões Luca Zidane Onde Assistir

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Argentina conta com 'amuleto da sorte' na estreia da Copa contra a ArgéliaArgentina conta com 'amuleto da sorte' na estreia da Copa contra a ArgéliaA Argentina contará com uma espécie de amuleto da sorte na estreia da Copa do Mundo contra a Argélia, na terça-feira (16).
Read more »

Veja os recordes que Messi pode quebrar na Copa do Mundo de 2026Veja os recordes que Messi pode quebrar na Copa do Mundo de 2026Camisa 10 da Argentina entrará em campo amanhã, contra a Argélia
Read more »

Atual campeã, país estreante e mais; os destaques do Grupo J da Copa do Mundo |Atual campeã, país estreante e mais; os destaques do Grupo J da Copa do Mundo |Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia disputam vagas no mata-mata do torneio
Read more »

Na Copa do Mundo, Argentina e Messi reencontram Argélia após quase 20 anosNa Copa do Mundo, Argentina e Messi reencontram Argélia após quase 20 anosNa Copa do Mundo, Argentina e Lionel Messi reencontram a Argélia após quase 20 anos do único confronto entre as equipes.
Read more »



Render Time: 2026-06-16 15:07:42