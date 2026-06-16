Argentina busca romper a maldição do campeão na estreia contra a Argélia

A seleção argentina, atual campeã mundial, entra em campo contra a Argélia na abertura do Grupo H com o objetivo de quebrar o padrão histórico que elimina campeões defensores na fase de grupos das Copas subsequentes.

Lionel Scaloni , técnico da seleção argentina, comandou o último treinamento da equipe campeã da Copa do Mundo na segunda-feira, 15, em Kansas City. A Argentina inicia a disputa do Mundial com a meta de romper a chamada maldição do campeão , padrão que já eliminou quatro dos seis últimos vencedores na fase de grupos da edição seguinte.

Depois de levantar a taça em 2022, a Albiceleste tem pela primeira partida do torneio o confronto contra a Argélia, às 22h de terça-feira, 16, válido pelo Grupo H, que também reúne Áustria e Jordânia. A escalação prevista por Scaloni traz Dibu Martínez no gol, ao lado da linha defensiva composta por Molina, Romero, Otamendi e Lisandro. No meio‑campo, Mac Allister, De Paul, Enzo Fernández e Almada, e na frente, Lionel Messi e Lautaro Martínez lideram o ataque.

O objetivo central da equipe é defender a coroa e fugir ao destino que atingiu os títulos anteriores. Nos últimos vinte anos, quatro dos seis campeões de torneios anteriores foram surpreendidos na competição seguinte, sendo eliminados ainda na fase de grupos.

O retrospecto, analisado por especialistas, inclui a França de 1998, que venceu em 1998, mas perdeu para a Croácia em 2002 e foi eliminada nas quartas de final; a Itália de 2006, que empatou com o Paraguai em 2010 e não avançou; a Espanha de 2010, que sofreu uma goleada de 5 a 1 para a Holanda em 2014 e acabou na primeira rodada; e a Alemanha de 2014, derrotada por 1 a 0 pelo México em 2018. Apenas a Bélgica de 2018 conseguiu chegar à final da edição seguinte, vencendo a Austrália por 4 a 1 em 2022 antes de perder a final para a Argentina.

A Argentina, ao longo de 19 participações em Copas, só foi eliminada na fase de grupos em três ocasiões - 1958, 1962 e 2002 - o que reforça a confiança de que o time tem condições de superar o histórico negativo dos campeões defensores. O jornal argentino Olé enfatizou que chegou o momento de defender a coroa, e a pressão sobre Lionel Messi e companhia aumenta a cada dia.

A preparação física e tática tem sido intensiva, com exercícios focados em manter a posse de bola, mobilidade dos laterais e a integração dos novos talentos como Enzo Fernández, que vem se destacando nas competições europeias. O treinamento em Kansas City também contou com análises de vídeo detalhadas, permitindo que os jogadores compreendam melhor as estratégias dos adversários do Grupo H, especialmente a defesa compacta da Argélia e o contra‑ataque rápido da Áustria.

A expectativa dos torcedores argentinos é alta, e as redes sociais já registram uma onda de apoio ao elenco, que promete dar um espetáculo à primeira partida. Caso a Argentina consiga vencer a Argélia, abrirá caminho para um confronto decisivo contra o vencedor da partida entre Áustria e Jordânia, aumentando as chances de avançar para as oitavas de final e, quem sabe, repetir o feito histórico de levar a taça para casa novamente





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Argentina Copa Do Mundo Lionel Messi Lionel Scaloni Maldição Do Campeão

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Argentina conta com 'amuleto da sorte' na estreia da Copa contra a ArgéliaA Argentina contará com uma espécie de amuleto da sorte na estreia da Copa do Mundo contra a Argélia, na terça-feira (16).

Read more »

Veja os recordes que Messi pode quebrar na Copa do Mundo de 2026Camisa 10 da Argentina entrará em campo amanhã, contra a Argélia

Read more »

Atual campeã, país estreante e mais; os destaques do Grupo J da Copa do Mundo |Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia disputam vagas no mata-mata do torneio

Read more »

Argentina enfrenta Argélia na estreia da Copa; França também joga e Messi busca recorde históricoA seleção argentina, campeã mundial, abre sua campanha contra a Argélia em Kansas City, com Lionel Messi podendo se tornar o maior artilheiro da história das Copas. França também estreia no mundial. Confira onde assistir e as dúvidas sobre a escalação argentina.

Read more »