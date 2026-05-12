Araruama recebe prêmio por ações em favor da igualdade racial em sua educação

O município de Araruama recebeu indicação para o Prêmio Sim à Igualdade Racial 2026 pelo Instituto Identidades do Brasil por suas políticas públicas e ações desenvolvidas seguindo as políticas públicas da Secretaria Municipal de Educação em relação à promoção da igualdade racial nos espaços educacionais.

Um município brasileiro está concorrendo a um prêmio importante no país ao promover a igualdade racial em seus espaços educacionais. Araruama , a cidade, foi indicada ao Prêmio Sim à Igualdade Racial 2026 pelo Instituto Identidades do Brasil e apresenta ações notáveis em educação que tem sido reconhecida.

A prefeita, Daniela Soares, destacou a importância da implementação do componente curricular Fazeres e Saberes dos Estudos Afro-Brasileiros e dos Povos Originários na rede municipal,oferrándo-o desde a Educação Infantil até o 5º ano de escolaridade e em três escolas bilíngues. Essas iniciativas demonstram a valorização das culturas locais e do patrimônio histórico em relação às quais o município possui interesse.

A criação de protocolos, матеріалів pedagógicos e eventos de formação continuada, como o I Seminário de História de Araruama, também evidenciam o comprometimento da prefeitura na promoção da igualdade racial





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