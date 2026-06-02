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Araruama interdita ruas do Centro para confecção dos tapetes de sal de Corpus Christi

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Araruama interdita ruas do Centro para confecção dos tapetes de sal de Corpus Christi
Corpus ChristiTapetes De SalAraruama
📆6/2/2026 7:45 PM
📰jornalodia
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Bloqueios começam nesta quarta (3) e seguem até quinta (4) com orientação da Guarda Civil Municipal. Tema dos tapetes homenageia São Francisco e Campanha da Fraternidade.

Araruama se prepara para mais uma edição da tradicional confecção dos tapetes de sal de Corpus Christi , evento que atrai fiéis e visitantes ao Centro da cidade.

As ruas do Centro serão interditadas a partir das 17h30 desta quarta-feira (3) até a noite de quinta-feira (4), após o término da programação religiosa. A medida é necessária para a montagem dos tapetes, uma expressão artística e de fé que transforma as vias em verdadeiras obras de arte efêmeras. A Guarda Civil Municipal estará presente nos pontos de bloqueio para orientar motoristas e garantir a segurança durante o evento.

O comandante Josivam Paulino do Nascimento destacou a importância da colaboração dos condutores para evitar transtornos e respeitar as sinalizações. Esta tradição, que remonta a décadas, envolve a comunidade local e as paróquias, que se dedicam à criação de desenhos e mensagens utilizando sal colorido. Este ano, os temas escolhidos são duplos: 800 anos da Páscoa de São Francisco de Assis (Ano Jubilar) e Campanha da Fraternidade com o lema Fraternidade e Moradia: Ele veio morar entre nós.

Cada tapete terá 3 metros de largura por 4 metros de comprimento, utilizando aproximadamente quatro sacos de 40 quilos de sal cada. A montagem começa às 19h de quarta e deve ser concluída até as 13h de quinta. Os trabalhos serão avaliados em concurso cultural, premiando os três melhores com base em criatividade, originalidade e adequação ao tema. A expectativa é de grande participação dos moradores e visitantes, que poderão apreciar as obras durante a procissão de Corpus Christi.

A Prefeitura de Araruama reforça o pedido de paciência e compreensão dos motoristas, sugerindo rotas alternativas para minimizar os impactos no trânsito. As interdições ocorrem em diversos pontos estratégicos, incluindo a Rua Nilo Peçanha, Getúlio Vargas, República do Chile, entre outras, conforme listado pela administração municipal. A Guarda Civil atuará em cada ponto, fornecendo orientações e auxiliando na circulação. Esta celebração é um marco no calendário religioso da cidade, unindo fé, arte e cultura popular.

Os tapetes de sal são uma tradição centenária em Portugal e foram trazidos ao Brasil pelos colonizadores, sendo adaptados com materiais locais. Em Araruama, a prática é mantida com orgulho, envolvendo famílias e instituições. A comunidade se mobiliza com meses de antecedência para criar os desenhos, que frequentemente retratam símbolos religiosos e mensagens de paz. O concurso cultural estimula a qualidade artística, e os prêmios são uma forma de reconhecimento pelo trabalho voluntário.

O evento culmina com a procissão eucarística que percorre os tapetes, seguida de missa campal. A organização espera um público numeroso, e as medidas de segurança são planejadas para garantir que todos possam participar de forma tranquila. As autoridades locais também destacam o impacto positivo no turismo e no comércio, com bares e restaurantes se preparando para receber os visitantes.

Dessa forma, Araruama reafirma seu compromisso com as tradições religiosas e com a promoção de eventos que fortalecem a identidade cultural da região

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