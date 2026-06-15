Arábia Saudita vence Uruguai com gol de Abdulelah Al Amri em jogo equilibrado

Seleção saudita bate o Uruguai por 1 a 0 em partida válida por competição internacional, com gol de Abdulelah Al Amri e boas chances criadas por ambos os lados.

A partida entre Arábia Saudita e Uruguai , válida por uma competição internacional, apresentou um equilíbrio tático significativo nos primeiros momentos, mas a equipe saudita demonstrou maior perigo ofensivo.

O gol da vitória foi marcado por Abdulelah Al Amri, que aproveitou um escanteio cobrado por Musab Al Juwayr e, com um cabeceio preciso, colocou a bola no fundo das redes uruguaias. Ao longo da partida, a Arábia Saudita criou outras oportunidades claras, como uma finalização de Mohamed Kanno de cabeça, também originada de um cruzamento, e um chute de longa distância de Abdullah Al Khaibari que exigiu boa defesa do goleiro uruguaio.

O Uruguai, por sua vez, tentou reagir, mas esbarrou na defesa adversária e em lapsos de falta de precisão nos passes de ataque. Os meios-campos das duas equipes tiveram trabalho na marcação, com diversos lances de falta sendo registrados, incluindo cobranças defensivas de jogadores como Moteb Al Harbi e Saud Abdulhamid, que sofreram e cometeram infrações importantes na saída de bola.

O goleiro Mohammed Al Owais também foi acionado em alguns contra-ataques e precisou lidar com a pressão ofensiva uruguaia, apesar de não ter sido vazado em outros momentos além do gol. A partida, embora não tenha tido um grande número de gols, foi marcada por intensidade e disputas físicas acirradas, refletindo a importância do resultado para ambas as seleções





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