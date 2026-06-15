Arábia Saudita e Uruguai abrem Grupo H da Copa do Mundo 2026 em Miami

As seleções de Arábia Saudita e Uruguai se enfrentam na primeira rodada do Grupo H da Copa do Mundo 2026, com transmissão ao vivo pelos principais canais esportivos brasileiros. O jogo ocorre no Hard Rock Stadium, em Miami, e promete ser equilibrado.

A Copa do Mundo de 2026, que está sendo realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, tem prosseguimento nesta segunda-feira com a primeira rodada do Grupo H . O embate entre Arábia Saudita e Uruguai , marcado para as 19h (horário de Brasília) no Hard Rock Stadium, em Miami, promete ser um dos jogos de maior equilíbrio técnico nesta fase inicial.

Ambas as seleções chegam com ambições distintas ao torneio: a Arábia Saudita busca surpreender novamente após sua campanha histórica em 2022, enquanto o Uruguay, tradicional força do futebol mundial, aspira retomar seu lugar entre os melhores. A transmissão da partida será realizada pela TV Globo, SBT, SporTV, N Sports e pelo canal CazéTV no YouTube, garantindo ampla cobertura para os torcedores brasileiros.

O estádio, com capacidade para mais de 65 mil espectadores, deve receber um público considerável de expatriados sauditas e uruguaios, prometendo um ambiente vibrante típico de grandes competições. A escolha de Miami como sede reflete a estratégia da FIFA de levar o torneio a cidades com forte presença de comunidades latino-americanas e do Oriente Médio. Na outra partida do grupo, Espanha e Cabo Verde também se enfrentam, completando a primeira rodada de um grupo equilibrado onde qualquer resultado é possível.

A preparação das seleções para este mundial tem sido extensa, com a Arábia Saudita investindo pesado em centros de treinamento de última geração e o Uruguai apostando na experiência de seus veteranos aliada à juventude de novas revelações. O técnico uruguaio, que comanda a equipe pela segunda Copa consecutiva, declarou em coletiva que o grupo está focado em fazer uma campanha sólida desde o início, sem subestimar adversários.

Já a Arábia Saudita, treinada por um técnico europeu, busca repetir a performance de 2022 quando venceu a Argentina na fase de grupos, mas ciente de que a concorrência agora é mais exigente. O Hard Rock Stadium, palco de outros grandes eventos esportivos como o Super Bowl, oferece condições ideais para um jogo de alto nível, com gramado de última geração e infraestrutura completa.

Para os brasileiros, o horário noturno facilita a acompanhamento ao vivo, mantendo a tradição de que as transmissões de Copa do Mundo sempre atraem grande audiência. A expectativa é de um jogo aberto, pois ambas as equipes possuem ataques rápidos e defesas que podem ser vulneráveis. 盯





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