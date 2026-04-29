Aprovação de Trump Atinge Mínimo Histórico em Meio a Crise Econômica e Tensão no Oriente Médio

Pesquisa Reuters/Ipsos revela queda acentuada na popularidade do presidente Donald Trump, impulsionada por preocupações com a economia e a escalada do conflito com o Irã. A taxa de aprovação do presidente atingiu o nível mais baixo desde o início de seu mandato.

A popularidade do presidente Donald Trump atingiu um ponto crítico nos Estados Unidos , conforme revelado por uma pesquisa recente da Reuters/Ipsos . O levantamento, divulgado na terça-feira, 28, indica que apenas 34% dos cidadãos americanos aprovam o desempenho de Trump em seu segundo mandato, representando uma queda de 2% em relação a abril.

Desde que assumiu a presidência em janeiro de 2025, Trump tem demonstrado uma tendência consistente de declínio em sua popularidade, partindo de um índice de aprovação de 47% no início de seu mandato. Essa queda progressiva, que o levou a níveis abaixo de 40%, tem sido amplamente atribuída à situação econômica do país.

Atualmente, o presidente enfrenta o menor índice de aprovação de sua gestão, um cenário agravado pela escalada de tensões no Oriente Médio e seus impactos diretos na economia global. A crise atual, desencadeada por um conflito com o Irã, inicialmente concebido para conter o programa nuclear iraniano, se estendeu ao Estreito de Ormuz, uma rota crucial para cerca de 20% do petróleo mundial.

Essa expansão do conflito tem gerado instabilidade no mercado petrolífero, exercendo pressão sobre a inflação em escala global. Nos Estados Unidos, o preço da gasolina registrou um aumento significativo de mais de 40% desde o início da guerra, em 28 de fevereiro, atingindo aproximadamente US$ 4,18 (equivalente a R$ 20,89) por galão. Esse aumento nos custos de combustível tem impactado diretamente o orçamento das famílias americanas, que expressam crescente insatisfação com a condução da economia por parte do presidente Trump.

A pesquisa da Reuters/Ipsos revela que apenas 22% dos entrevistados aprovam a forma como Trump está lidando com as questões que afetam o custo de vida, uma diminuição em relação aos 25% registrados no mês anterior. Essa preocupação econômica também se estende aos aliados republicanos do presidente, que temem a possibilidade de perder o controle do Congresso nas eleições de meio de mandato, agendadas para novembro deste ano.

Apesar de uma maioria expressiva de republicanos (78%) ainda declarar apoio a Trump, 41% do partido manifestam desaprovação em relação à gestão do presidente no que diz respeito ao custo de vida. Em termos gerais, 73% dos norte-americanos reprovam o desempenho de Trump na área econômica. A pesquisa Reuters/Ipsos, conduzida em âmbito nacional e online, coletou as respostas de 1.269 adultos nos Estados Unidos, incluindo 1.014 eleitores registrados. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais.

A escalada do conflito com o Irã teve início em 28 de fevereiro, com um bombardeio que resultou em mais de 500 mortes. Esse ataque ocorreu em um momento de negociações entre Teerã e Washington em busca de um novo acordo nuclear. A restrição da capacidade nuclear do Irã tem sido uma prioridade da política externa dos Estados Unidos por décadas.

Em 2015, o então presidente Barack Obama firmou um acordo com o Irã, estabelecendo limites para as atividades nucleares do país e permitindo a inspeção das instalações para garantir que fossem utilizadas apenas para fins civis, e não para a produção de armas. Em troca, o Irã recebeu alívio nas sanções econômicas.

No entanto, esse acordo foi abandonado por Trump, que argumentou que era excessivamente favorável ao Irã. Em resposta, o Irã deixou de cumprir os termos do acordo e aumentou o grau de enriquecimento de urânio, um processo que pode ser utilizado na fabricação de bombas nucleares. O governo de Joe Biden tentou retomar o acordo, oferecendo novamente alívio nas sanções econômicas, mas sem sucesso.

Agora, em seu segundo mandato, Trump tem intensificado a pressão sobre o governo iraniano para que limite ou abandone seu programa nuclear, alegando que o país estaria próximo de desenvolver uma bomba atômica. Teerã rejeita essa acusação, afirmando que seu programa nuclear tem fins pacíficos, voltados principalmente para a produção de energia





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