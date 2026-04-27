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Aprovação de Messias no STF: Alcolumbre e Ausências Geram Tensão

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Aprovação de Messias no STF: Alcolumbre e Ausências Geram Tensão
Jorge MessiasSTFDavi Alcolumbre
📆4/27/2026 7:21 AM
📰CNNBrasil
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Articulações para aprovar Jorge Messias no STF enfrentam desafios com a postura do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o risco de ausências de senadores em semana de feriado.

A aprovação do nome de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal ( STF ) permanece como uma prioridade para o governo, mas a reta final das articulações é marcada por dois elementos de atenção crucial: a postura do presidente do Senado, Davi Alcolumbre , e o potencial impacto de ausências de senadores durante a semana decisiva.

Um documento interno do governo, que detalha o prognóstico para a votação, projeta a aprovação de Messias na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) com 16 votos favoráveis na próxima quarta-feira (29), e no plenário do Senado com 49 votos – uma margem de oito votos acima do mínimo necessário de 41. Apesar dessa perspectiva otimista, o documento ressalta que a rejeição, embora improvável, não é impossível, enfatizando que a margem de segurança, embora confortável, não é absoluta.

A análise governamental aponta para Alcolumbre como o principal fator de incerteza no processo. Sua insatisfação com a indicação, que surgiu após o governo não considerar o senador Rodrigo Pacheco para a vaga, levanta a preocupação de que uma atuação ativa contrária por parte do presidente do Senado possa reverter o cenário favorável.

O documento detalha que Alcolumbre possui a capacidade de influenciar entre três e seis votos, o que, embora insuficiente para alterar o resultado final por si só, pode comprimir a margem de aprovação e gerar instabilidade. A recente reaproximação entre Alcolumbre e o presidente Lula, no entanto, diminuiu o nível de risco associado à sua postura, passando de 'alto' para 'moderado'.

A cessação de ações ativas contra a indicação por parte de Alcolumbre é vista como um sinal positivo, embora a recusa em se encontrar com Messias continue a gerar incerteza simbólica. Um encontro entre os dois, caso ocorra antes da votação, poderia transformar a postura de Alcolumbre de 'neutralidade pública' para 'cooperação visível', fortalecendo o apoio à indicação entre os senadores indecisos.

Além da influência de Alcolumbre, o governo também monitora de perto o potencial impacto das ausências de senadores na sessão plenária. A semana parlamentar encurtada pelo feriado de 1º de Maio aumenta o risco de quórum reduzido, o que poderia comprometer a aprovação de Messias. O documento governamental alerta que ausências significativas entre os senadores favoráveis comprimem a margem de oito votos com que o governo conta.

A preocupação se concentra em três senadores considerados votos certos a favor de Messias – Cid Gomes, Flávio Arns e Oriovisto Guimarães – que podem não comparecer à votação devido a compromissos de viagem ou tratamento de saúde. A ausência desses senadores poderia reduzir a margem de aprovação e aumentar a vulnerabilidade da indicação a manobras da oposição.

A oposição, por sua vez, adota uma postura pessimista em relação à aprovação de Messias, estimando que ele não deverá obter mais do que 35 votos. Essa divergência de projeções demonstra a incerteza que permeia o processo e a importância de cada voto na sessão plenária. O governo, ciente dos riscos, continua a intensificar as articulações com os senadores, buscando garantir o apoio necessário para aprovar o nome de Messias e preencher a vaga no STF.

A estratégia inclui o diálogo direto com os senadores indecisos, a apresentação de argumentos técnicos e jurídicos em favor da indicação e a busca por acordos políticos que possam fortalecer o apoio à aprovação. A complexidade do cenário exige do governo um acompanhamento constante da postura de Alcolumbre e das condições para a realização da votação. A capacidade de influenciar senadores indecisos, tanto por parte do governo quanto de Alcolumbre, será determinante para o resultado final.

A margem de oito votos, embora confortável, não é suficiente para garantir a aprovação sem um esforço contínuo de articulação e negociação. O governo precisa estar preparado para lidar com imprevistos, como a ausência de senadores favoráveis ou a intensificação da oposição, e ajustar sua estratégia conforme necessário. A aprovação de Messias para o STF representa um importante teste para a capacidade de articulação do governo e sua habilidade em construir consensos no Congresso Nacional.

A vaga no STF é considerada estratégica, e a escolha de um novo ministro terá um impacto significativo nas decisões da Corte nos próximos anos. Por isso, o governo está empenhado em garantir que o nome de Messias seja aprovado e que o STF continue a desempenhar seu papel fundamental na defesa da Constituição e na garantia dos direitos dos cidadãos.

A votação na CCJ e no plenário do Senado serão momentos decisivos para o futuro do governo e para a composição do STF. O resultado dependerá da habilidade do governo em superar os obstáculos e construir uma maioria favorável à aprovação de Messias

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Jorge Messias STF Davi Alcolumbre Senado Votação

 

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