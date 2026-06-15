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Aprovação de Lula ultrapassa desaprovação pela primeira vez no terceiro mandato, aponta pesquisa Nexus

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Aprovação de Lula ultrapassa desaprovação pela primeira vez no terceiro mandato, aponta pesquisa Nexus
LulaPesquisaAprovação
📆6/15/2026 12:17 PM
📰cartacapital
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Pesquisa mensal do instituto Nexus mostra que, pela primeira vez desde março, a aprovação ao governo Lula supera numericamente a desaprovação, com 48% contra 47%, embora haja empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos.

Pela primeira vez desde março, o percentual de aprovação supera numericamente o de des aprovação , ainda em empate na margem de erro. A pesquisa mensal do instituto Nexus , divulgada nesta segunda-feira (15), mostra que 48% dos eleitores aprovam a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, contra 47% que a desaprovam.

Outros 4% não souberam responder. O resultado é o melhor já registrado para o terceiro mandato do petista nesta série histórica, iniciada em março deste ano. Na primeira rodada, a desaprovação superava a aprovação por seis pontos percentuais. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, o que configura um empate técnico, embora numericamente a aprovação esteja à frente pela primeira vez.

A avaliação do governo também foi questionada: 38% consideram o trabalho 'ótimo' ou 'bom', 41% o avaliam como 'ruim' ou 'péssimo' e 21% como 'regular'. Também há empate técnico nessa divisão, com leve vantagem para a reprovação. A pesquisa ouviu 2.017 eleitores por telefone entre os dias 12 e 14 de junho. O código de registro no Tribunal Superior Eleitoral é BR-06645/2026

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