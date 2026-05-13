Aprovação de Lula Cresce Impulsionada por Diplomacia e Programa de Renegociação de Dívidas

Pesquisa Genial/Quaest indica tendência de alta na popularidade do presidente Lula, com destaque para a recepção positiva do encontro com Donald Trump e o Desenrola 2.0.

O cenário político brasileiro apresenta movimentações interessantes segundo os dados mais recentes divulgados pela pesquisa Genial/Quaest. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, registrou um incremento em seus índices de aprovação, sinalizando uma possível mudança de tendência na percepção pública sobre a sua gestão.

Atualmente, a aprovação do mandatário situa-se em 46%, enquanto a desaprovação alcança a marca de 49%, com 5% dos entrevistados declarando não saber ou optando por não responder ao questionamento. Embora a reprovação ainda supere a aprovação, a redução da distância entre esses dois indicadores é vista como um sinal positivo para o governo federal, especialmente por se tratar da primeira alta registrada desde novembro de 2025, atingindo o melhor patamar de aceitação desde o início do ano.

Um dos fatores determinantes para essa melhora na popularidade parece estar atrelado à agenda internacional do Brasil. O encontro recente entre o presidente Lula e o presidente americano Donald Trump foi recebido com otimismo por uma parcela significativa da população. De acordo com o levantamento, 60% dos eleitores consideram que a reunião foi benéfica para os interesses do país.

Além disso, a postura do petista foi avaliada como amigável por 56% dos respondentes, e a mesma porcentagem acredita que o Brasil deve manter uma relação de aliança estratégica com os Estados Unidos. Essa percepção sugere que a diplomacia pragmática, capaz de dialogar com diferentes espectros ideológicos no exterior, ressoa positivamente com o eleitorado brasileiro, que prioriza a estabilidade e a cooperação econômica global.

No âmbito interno, o lançamento do programa Desenrola 2.0, focado na renegociação de dívidas para a população, também desempenhou um papel crucial na recuperação da imagem do governo. A medida foi vista como uma iniciativa acertada por 50% dos entrevistados, enquanto 38% acreditaram que o programa terá um impacto significativo na redução do endividamento das famílias brasileiras.

Por outro lado, ainda existe um ceticismo considerável, com 33% dos cidadãos acreditando que a medida não trará resultados efetivos e 27% avaliando que a ajuda será pequena. Apesar disso, o impacto imediato da política social de alívio financeiro parece ter sido suficiente para movimentar a agulha da aprovação, demonstrando que pautas ligadas ao bolso do consumidor têm forte peso na avaliação da gestão executiva.

A análise detalhada dos dados revela que a melhora na popularidade não foi uniforme, concentrando-se em nichos específicos do eleitorado. O crescimento foi mais expressivo na faixa etária entre 35 e 59 anos, onde a aprovação saltou de 41% para 47%, resultando em uma queda proporcional na desaprovação, que recuou de 54% para 48%. Outro ponto de destaque foi o desempenho entre as mulheres, segmento no qual a aprovação subiu para 48%, superando a desaprovação, que caiu para 44%.

Ainda mais relevante é o avanço entre os eleitores independentes, aqueles que não possuem vínculo partidário definido; nesse grupo, a aprovação subiu de 32% para 37%, enquanto a reprovação caiu de 58% para 52%. Esses números indicam que o governo está conseguindo atrair ou reconquistar camadas da sociedade que anteriormente se mostravam críticas ou indiferentes. Para garantir a precisão dos resultados, a Genial/Quaest utilizou uma metodologia rigorosa, entrevistando 2.004 eleitores entre os dias 8 e 11 de maio de 2026.

As entrevistas foram realizadas de forma presencial e domiciliar, assegurando uma amostragem representativa da população brasileira. A pesquisa apresenta uma margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95%, estando devidamente registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-03598/2026.

Quando comparada aos dados de abril, a trajetória de Lula mostra um crescimento de dois pontos percentuais, situando-se no limite da margem de erro, enquanto figuras de oposição, como o senador do PL, Flávio Bolsonaro, apresentaram oscilações menores ou variações negativas, consolidando a tendência de recuperação do atual presidente





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