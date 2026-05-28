Aprovação da PEC que extingue a escala 6x1 na Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou a Proposta de Emenda à Constituição que elimina a escala de trabalho 6x1, estabelecendo uma jornada máxima de 40 horas semanais e duas folgas obrigatórias, com implementação gradual em até 14 meses. A proposta segue agora para o Senado.

Na noite desta quarta-feira, 27 de novembro, a comissão especial da Câmara dos Deputados aprovou o texto da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que extingue a escala de trabalho 6x1, na qual o trabalhador tinha seis dias de labor para um de descanso.

A medida, que ainda precisa passar pelo plenário da Câmara e pelo Senado, estabelece a redução gradual da jornada semanal para 40 horas, com no mínimo dois dias de folga remunerada por semana, sendo um deles preferencialmente aos domingos. A promulgação da PEC, caso aprovada nas duas casas, dará início a um período de transição de até 14 meses para que as empresas se adaptem às novas regras, começando a valer 60 dias após a promulgação.

O fim da escala 6x1 é uma bandeira histórica dos movimentos trabalhistas, e sua aprovação na comissão representa um avanço significativo na luta por melhores condições laborais. O texto aprovado altera a Constituição Federal em seus artigos sobre direitos fundamentais, determinando que a duração normal do trabalho não excederá oito horas diárias e quarenta horas semanais, com compensações possíveis por acordos coletivos.

A implementação gradual foi um dos pontos mais debatidos, com representantes patronais defendendo prazos maiores para adequação, enquanto o governo inicialmente se opunha à transição. O acordo final permitiu que empresas tenham até 14 meses para se ajustar, com a redução da jornada ocorrendo de forma escalonada. Esse período de adaptação é crucial para setores que dependem de escalas contínuas, como saúde, segurança e indústrias de processo contínuo.

A PEC também determina que acordos e convenções coletivas incompatíveis com as novas jornadas perderão validade automaticamente 60 dias após a promulgação, pressionando sindicatos e empresas a renegociarem contratos. Essa trava foi incluída para garantir que as negociações coletivas não posterguem a implementação das novas regras.

Um ponto polêmico da proposta é a exclusão de trabalhadores com diploma de nível superior e renda equivalente a pelo menos duas vezes e meia o teto do INSS, atualmente cerca de R$ 20 mil mensais. Para esses profissionais, as regras de jornada e controle de ponto não se aplicarão, sob o argumento de combater a pejotização e permitir maior liberdade de negociação para alta renda.

Críticos apontam que a exceção pode aprofundar a desigualdade, enquanto defensores afirmam que profissionais com alta qualificação já negociam contratos individualmente. A PEC agora seguirá para análise no Senado, onde poderá sofrer alterações antes de retornar à Câmara para votação final. Especialistas em economia alertam que o sucesso da medida dependerá de investimentos em produtividade, qualificação e infraestrutura, para que a redução da jornada não impacte negativamente a competitividade do país





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