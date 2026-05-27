Apps de entrega podem ser multados em até R$ 14 milhões por falta de transparência

A Senacon determinou que empresas de transporte e delivery detalhem a composição dos valores pagos pelos consumidores. O descumprimento pode gerar multas de até R$ 14 milhões.

Os aplicativos de entrega podem ser multados em até R$ 14 milhões por não detalharem a composição dos valores pagos pelos consumidores. A medida faz parte do grupo de trabalho criado para discutir direitos de motoristas e entregadores de aplicativo.

A portaria da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), editada há cerca de dois meses, obriga empresas de transporte e delivery a informarem aos consumidores quanto do valor total é destinado à plataforma, ao entregador, ao estabelecimento e a possíveis gorjetas. O objetivo é ampliar a transparência e permitir que os trabalhadores compreendam melhor a composição da própria remuneração. O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) afirmou que cumprir a portaria não é opcional.

A empresa não escolhe se vai cumprir ou não, declarou. Inicialmente, as empresas tiveram 30 dias para se adequar às exigências. Após relatos de descumprimento, a Senacon abriu um procedimento de averiguação preliminar e concedeu prazo adicional para que as empresas apresentassem documentos comprobatórios. Sete empresas estão em processo de averiguação.

O processo administrativo contra iFood e Keeta será publicado no Diário Oficial da União de quinta-feira (28). Caso as empresas não comprovem o cumprimento da norma, poderão sofrer multas que podem chegar a R$ 14 milhões. O iFood informou que sempre busca atuar em conformidade com a legislação, incluindo normas relacionadas à transparência com consumidores e acesso à informação.

A empresa também reforçou o compromisso com a transparência, a responsabilidade e o diálogo aberto com as autoridades, os parceiros e a sociedade. Em nota, afirmou que no processo de utilização da plataforma e no recibo disponibilizado ao consumidor em cada pedido, consta o valor total por ele pago e a indicação da parcela desse valor destinada à plataforma, à entrega, incluindo gorjetas, e ao estabelecimento comercial.

A situação evidencia a necessidade de maior transparência nas relações de consumo no setor de delivery, que movimenta bilhões de reais anualmente e emprega milhares de trabalhadores em todo o Brasil. As autoridades seguem monitorando o cumprimento das regras, e novas sanções podem ser aplicadas às empresas que descumprirem a legislação





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