Aplicativo de IA permite consultar antecedentes criminais para proteger mulheres em encontros

O Puft.ai usa Inteligência Artificial para facilitar o acesso a dados públicos de antecedentes criminais, ajudando mulheres a tomar decisões mais seguras em encontros. O aplicativo centraliza informações judiciais e policiais, mas enfrenta críticas por possíveis violações à LGPD.

Um aplicativo desenvolvido com Inteligência Artificial está revolucionando a forma como mulheres podem se proteger em encontros, permitindo a consulta de antecedentes criminais a partir de dados públicos.

Batizado de Puft.ai, o sistema oferece uma ferramenta de segurança que facilita o acesso a informações judiciais e policiais, auxiliando na tomada de decisões mais conscientes. O Brasil enfrenta um cenário alarmante de violência contra mulheres, com 1.568 feminicídios registrados em 2025, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, representando um aumento de 4,7% em relação ao ano anterior.

Esse cenário preocupante foi o principal motivador para o desenvolvimento da plataforma, que busca oferecer um serviço essencial para a segurança feminina. Para utilizar o Puft.ai, basta inserir o nome completo ou o CPF da pessoa de interesse. O sistema, então, cruza dados de diversas fontes públicas e apresenta um relatório detalhado, incluindo processos judiciais, passagens policiais e vínculos empresariais.

Os responsáveis pelo aplicativo garantem que todas as informações exibidas são oriundas de fontes públicas ou de acesso permitido por lei, respeitando restrições legais. Processos sob sigilo judicial, por exemplo, não são exibidos, já que não são acessíveis publicamente. Gianluca Ferro, idealizador do Puft.ai, explicou que o diferencial da plataforma está na organização e centralização dessas informações, tornando a consulta mais prática e acessível para os usuários.

No entanto, a iniciativa não está isenta de críticas. Especialistas em proteção de dados questionam a legalidade do aplicativo sob a perspectiva da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Ariel de Castro Alves, membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB SP e ex-secretário do Ministério de Direitos Humanos, argumenta que o Puft.ai não tem uma finalidade jornalística, acadêmica ou exclusivamente particular, o que poderia configurar uma violação da LGPD.

Segundo Castro, os órgãos públicos deveriam ser responsáveis por oferecer serviços de consulta a antecedentes criminais, sempre com a ressalva de que ter passagens policiais não significa ser culpado ou condenado, conforme o Princípio da Presunção de Inocência, previsto na Constituição Federal. A discussão sobre a privacidade e a segurança dos dados pessoais continua em aberto, enquanto o Puft.ai se posiciona como uma ferramenta inovadora na luta pela segurança das mulheres no Brasil





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