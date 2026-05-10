O estudo 'Acrobacia Financeira' revelou que apenas 23% dos brasileiros conseguem guardar dinheiro com regularidade, o que reforça a necessidade de planejamento e educação financeira acessível. O levantamento também mostra que mais da metade da população recorreu a algum tipo de crédito no último ano, especialmente aqueles em situação mais vulnerável.

Apenas 23% dos brasileiros conseguem guardar dinheiro com regularidade, o que diz sobre a saúde financeira do país? De acordo com o estudo 'Acrobacia Financeira', realizado pela Consumoteca a pedido do Inter B, a maioria da população ainda vive em um cenário de instabilidade, no qual organizar as finanças é um desafio constante.

Menos de 30% afirmam ter a vida financeira em ordem, o que reforça a necessidade de planejamento e educação financeira acessível. Por que é tão difícil manter uma reserva financeira no Brasil? A resposta passa por fatores como renda irregular, aumento do custo de vida e dependência do crédito. O levantamento mostra que mais da metade dos brasileiros recorreu a algum tipo de crédito no último ano, especialmente aqueles em situação mais vulnerável.

Ao mesmo tempo, quase metade já teve crédito negado, o que aumenta a sensação de insegurança e falta de controle sobre o próprio dinheiro. O que o estudo revela sobre o comportamento financeiro?

Antes de entender como melhorar esse cenário, é importante observar os principais dados que ajudam a explicar o comportamento financeiro dos brasileiros: Apenas 23% conseguem guardar dinheiro com frequência Menos de 30% dizem ter a vida financeira organizada Mais da metade utilizou crédito no último ano Quase 50% já tiveram crédito negado Níveis de ansiedade financeira chegam perto de 7 (em escala de 10) entre os mais endividados Esses números mostram que o desafio não está apenas em ganhar dinheiro, mas em conseguir administrá-lo com previsibilidade e segurança. Por que a reserva financeira ainda é exceção?

A dificuldade de poupar está diretamente ligada à instabilidade. Quando a renda não acompanha os gastos ou há imprevistos frequentes, guardar dinheiro deixa de ser prioridade e passa a ser um luxo para poucos.

Além disso, a falta de clareza sobre produtos financeiros e acesso limitado a orientação contribuem para decisões menos eficientes. Entre os principais obstáculos para criar uma reserva, destacam-se: Renda variável ou insuficiente Falta de planejamento financeiro Uso frequente de crédito para despesas básicas Desconhecimento sobre investimentos simples Dificuldade em manter disciplina financeira Como começar a organizar a vida financeira? Mesmo em um cenário desafiador, é possível dar os primeiros passos rumo a uma maior estabilidade.

A organização financeira não depende apenas do valor ganho, mas de hábitos consistentes e escolhas mais conscientes. Veja algumas ações práticas para começar: Mapear receitas e despesas mensais Definir metas financeiras realistas Criar uma reserva de emergência, mesmo que aos poucos Evitar o uso recorrente de crédito rotativo Buscar informação em fontes confiáveis e ferramentas digitais O estudo reforça que, embora o cenário ainda seja de instabilidade para grande parte da população, existe um caminho possível para a reserva financeira.

Com informação, planejamento e acesso a soluções mais transparentes, guardar dinheiro pode deixar de ser exceção e se tornar parte da rotina financeira de mais brasileiros





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brazil Financial Health Credit Education Reserve Instability Credit Denial Anxiety Financial Behavior Financial Planning Credit Usage Financial Education Financial Stability Financial Reserve Financial Planning Financial Education Financial Stability Financial Reserve Financial Planning Financial Education Financial Stability Financial Reserve

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tchouaméni treina normalmente após briga no CT e Real Madrid prepara punição financeira, diz jornalReal Madrid confirmou a abertura de processo disciplinar contra os dois atletas, mas ainda não especificou as punições

Read more »

Corinthians terá que pagar milhões a ex-lateral aposentado aos 23 anosCorinthians foi condenado pela Justiça a pagar indenização milionária a ex-lateral que encerrou a carreira precocemente aos 23 anos.

Read more »

TJSP torna réu 23 suspeitos de receber propina para atrapalhar investigações na Polícia CivilO fato como ele é. Notícias 24h, Ao Vivo, do Brasil e do Mundo sobre política, economia, internacional, saúde, tecnologia, educação e meio ambiente.

Read more »

Luciana Gimenez rebate aos que a criticam sobre vida financeira e maternidade.A apresentadora Luciana Gimenez rebateu comentários sobre sua vida financeira e chamou atenção para julgamentos nas redes sociais.

Read more »