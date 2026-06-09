Apartamento de Ana Maria Braga em Nova York fica na 'rua dos bilionários'

Ana Maria Braga possui um apartamento em Nova York, na famosa 'Billionaire's Row', próximo ao Central Park. Além disso, a apresentadora tem uma casa em Maresias e uma fazenda em Bofete, que já foram mostradas em seu programa.

Ana Maria Braga , apresentadora do 'Mais Você', está de férias em Nova York com o marido, Fábio Arruda, e aproveitou para comandar o programa diretamente da cidade americana na última segunda-feira, dia 7.

Durante a atração, ela mostrou um pouco do seu refúgio na Big Apple: um apartamento localizado na 58th Street, em Manhattan, bem atrás do Central Park. A região é conhecida como 'Billionaire's Row' (a rua dos bilionários), um conjunto de ruas que abriga arranha-céus residenciais de luxo, como o 432 Park Avenue e o 111 West 57th Street.

Ana Maria já havia dado pistas do endereço em outras ocasiões, e no programa, gravado no Summit One Vanderbilt, o quarto prédio mais alto de Nova York, ela apontou para os prédios da vizinhança e brincou: 'Eu tenho a felicidade de ter um cantinho perto daquele prédio grande ali. Qualquer lugar que estou em Nova York, eu olho e falo: Lá que a gente fica. Estou muito agradecida pela minha equipe e a Globo que permitiu a gente gravar aqui.

' O imóvel, que já apareceu em programas como o 'Caldeirão com Mion' em 2023 e no próprio 'Mais Você' em 2024, foi palco de momentos especiais, incluindo a celebração do casamento de Ana Maria com Fábio Arruda em abril do ano passado. Além do apartamento em Nova York, Ana Maria Braga possui outros imóveis no Brasil que são verdadeiros xodós. Um deles é a casa em Maresias, no litoral de São Paulo, adquirida no início dos anos 1990.

A propriedade, que tem acesso direto a uma das praias da cidade, já foi cenário de um especial do 'Mais Você'. A apresentadora descreveu a casa como 'ultra simples, feita de pedra', construída antes da existência de estradas, com materiais trazidos de barco.

'Quando eu a adquiri, há mais de 15 anos, o que me encantou nela foi essa simplicidade', disse ela em 2021, quando mostrou o imóvel na TV. A casa reflete o gosto da apresentadora por ambientes acolhedores e integrados à natureza. Mas o grande xodó de Ana Maria Braga é a Fazenda Primavera, localizada em Bofete, a 195 km da capital paulista.

A propriedade tem 150 alqueires e foi construída em 1960, com uma casa principal de estilo colonial cercada por palmeiras-imperiais de mais de 40 anos. Recentemente, foi construída uma capela para abrigar os santos dos quais a apresentadora é devota. A casa conta com cinco suítes, piscina, terraço com vista privilegiada, horta e duas cozinhas: uma interna e outra externa.

Durante a pandemia, a cozinha externa, equipada com fogão à lenha e várias bancadas, serviu de cenário para as participações de Ana Maria no programa 'Encontro'. Bióloga de formação, ela já teve mais de 500 cabeças de gado no terreno, mas atualmente a área é dedicada ao reflorestamento. A fazenda é palco de festas juninas e outros eventos familiares, sempre decorada com muito carinho.

Ana Maria Braga, aos 77 anos, continua dividindo seu tempo entre os compromissos profissionais e os refúgios que escolheu para descansar e celebrar a vida





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