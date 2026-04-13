Aos 56 anos, funcionária da Primark viraliza no TikTok com vídeos do dia a dia e conquista famosos

Heather Cox, conhecida como Hev, viralizou no TikTok com vídeos autênticos sobre seu dia a dia, conquistando milhares de seguidores e até mesmo a homenagem de uma escada rolante com seu nome. A história inspiradora de Hev e outros temas relevantes, como a resiliência e a influência das redes sociais, também ganham destaque nas notícias.

Imagine-se catapultado à fama na internet após os 50, simplesmente compartilhando momentos autênticos do seu cotidiano. Essa é a história de Heather Cox, mais conhecida como Hev , uma britânica de 56 anos. Funcionária da Primark , uma renomada loja de departamentos, Hev precisou se adaptar ao reconhecimento nas ruas e aos comentários de celebridades em suas publicações. Tudo começou com um post viralizado em junho de 2024.

Um vídeo de apenas 11 segundos, no qual Hev brinca sobre como está se sentindo, acumulou 5,9 milhões de visualizações, e o áudio foi replicado em inúmeros vídeos de outros usuários. Nele, Hev declara: “Vibe de hoje: cansada, exausta, querendo ir para casa”. Essa “vibe de hoje” se transformou em uma espécie de bordão, presente em diversos outros vídeos de Hev. Em outro vídeo viral, ela aparece com uma amiga em um bar, aproveitando a noite. "A vibe do dia é álcool e amizade”, afirma Hev. Segundo o portal Kent Online, que a entrevistou, Hev confessou não esperar o sucesso que alcançou. A cantora Jade Thirlwall, do Little Mix, Jan Sport, do RuPaul’s Drag Race, e o ator e estrela do Strictly Come Dancing, Layton Williams, são apenas alguns dos famosos que criaram seus próprios vídeos utilizando os áudios de Hev. Atualmente, ela conta com quase 185 mil seguidores e foi homenageada pelo shopping onde trabalha, com uma escada rolante batizada com seu nome. Uma placa em frente ao equipamento diz: “Em homenagem à lenda do TikTok de Bluewater, Heather 'prefere Hev', que se juntou à Primark aqui em setembro de 2019, nós oficialmente renomeamos esta, sua escada rolante favorita, de 'A Hevscalator'”. Hev compartilhou com o portal: “Jamais imaginei que um dia uma escada rolante teria o meu nome. Não conhecia ninguém que tivesse uma escada rolante com o seu nome”. A icônica figura local começou a trabalhar na Primark há sete anos, mas antes disso dedicava-se integralmente aos cuidados de seu filho, Steven, que tinha autismo e, infelizmente, faleceu por suicídio em 2015, aos 21 anos. Em seus vídeos, Hev também aborda o luto, considerando-o uma forma de ajudar outras pessoas que podem estar passando por essa dor. Apesar da fama, Hev não tem planos de deixar o emprego na Primark, que ela considera sua “rede de segurança” no momento. O sucesso de Hev demonstra como a autenticidade e a conexão genuína com o público podem levar à fama, independentemente da idade. Sua história inspira e mostra que é possível encontrar sucesso e reconhecimento em qualquer fase da vida, celebrando a espontaneidade e a sinceridade nas redes sociais. Além da história inspiradora de Hev, outros temas relevantes também ganharam destaque recentemente. A psicologia, por exemplo, destaca que a capacidade de aceitar a incerteza sem buscar distrações imediatas é uma força mental rara. Uma análise das coordenadas do resgate de um piloto no Irã revelou inconsistências, sugerindo uma possível missão americana diferente do que foi divulgado. Um psicólogo argumenta que o aumento da ansiedade entre os jovens não é exclusivamente culpa das redes sociais, mas sim da falta de independência. Boris Cyrulnik, psiquiatra francês renomado e figura central no estudo da resiliência, aos 88 anos, compartilha suas reflexões sobre a vida: “Aos 60 anos, não podemos mais nos enganar. O corpo, a memória e as emoções falam juntos, sem hesitação”. Outras notícias incluem o relato impactante de Luana Piovani sobre a relação com seu filho de 14 anos, que atualmente reside com Pedro Scooby, e a possibilidade de responsabilização após a notificação de uma escola da filha de Virgínia Fonseca pelo Conselho Tutelar devido a faltas. O Padre Fábio de Melo, conhecido por sua participação no programa “Domingão” da Globo, processa companhias aéreas e busca indenização por um voo atrasado no Natal, demonstrando que mesmo figuras públicas enfrentam desafios e buscam seus direitos





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