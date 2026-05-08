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Anvisa suspende fabricação e comercialização de produtos Ypê por irregularidades sanitárias

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Anvisa suspende fabricação e comercialização de produtos Ypê por irregularidades sanitárias
AnvisaYpêIrregularidades Sanitárias
📆5/8/2026 6:11 AM
📰CNNBrasil
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A Anvisa determinou a suspensão de diversos produtos da marca Ypê devido a falhas graves no processo de produção, identificadas durante uma inspeção sanitária. A medida inclui o recolhimento de lotes específicos e afeta detergentes, sabões líquidos e desinfetantes. A empresa Ypê se manifestou, afirmando que seus produtos são seguros e que está em diálogo com a Anvisa para reverter a decisão.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa ) determinou a suspensão imediata da fabricação, comercialização, distribuição e uso de diversos produtos da marca Ypê, fabricados pela empresa Química Amparo, localizada em Amparo, no interior de São Paulo.

A medida, publicada na resolução RE nº 1.834/2026, abrange detergentes lava-louças, sabões líquidos para roupas e desinfetantes, com destaque para os lotes terminados com o número 1. A decisão foi tomada após uma inspeção sanitária realizada entre os dias 27 e 30 de abril deste ano, em parceria com o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo (CVS-SP) e a Vigilância Sanitária de Amparo.

Durante a fiscalização, os técnicos identificaram descumprimentos graves em etapas críticas do processo produtivo, incluindo falhas nos sistemas de garantia da qualidade, produção e controle de qualidade dos produtos saneantes. Segundo a Anvisa, essas irregularidades comprometem o cumprimento das Boas Práticas de Fabricação (BPF), normas sanitárias obrigatórias para a indústria, e indicam risco à segurança sanitária dos produtos, com possibilidade de contaminação microbiológica. A agência destacou que a presença indesejada de microrganismos patogênicos pode comprometer a segurança do consumidor.

As Boas Práticas de Fabricação são regulamentadas pela RDC nº 47/2013 da Anvisa, que estabelece critérios mínimos de controle de qualidade, higiene, armazenamento, rastreabilidade, limpeza de equipamentos e monitoramento de processos industriais para produtos saneantes. O regulamento exige que os fabricantes mantenham sistemas eficazes de garantia da qualidade, assegurando que os produtos sejam produzidos em condições adequadas e adotem medidas para evitar contaminações físicas, químicas ou microbiológicas.

A resolução utilizada como base para a medida cautelar afirma que o descumprimento das regras sanitárias pode configurar infração sanitária, sujeitando a empresa a responsabilizações administrativas, civis e penais. Além da RDC nº 47, a Anvisa citou a Lei nº 6.360/1976, que autoriza o Ministério da Saúde a suspender a fabricação e venda de produtos que, mesmo registrados, passem a ser considerados suspeitos de oferecer riscos à saúde humana.

A agência orientou os consumidores que tenham os produtos afetados em casa a interromper imediatamente o uso e procurar o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para informações sobre o recolhimento. As vigilâncias sanitárias estaduais e municipais também foram orientadas a intensificar a fiscalização para impedir a circulação dos lotes atingidos. Entre os produtos afetados estão linhas de detergentes Ypê, lava-roupas Tixan Ypê, desinfetantes Bak Ypê, Atol e Pinho Ypê.

A Ypê, por sua vez, emitiu um comunicado à CNN Brasil, afirmando que possui fundamentação científica robusta, baseada em testes e laudos técnicos independentes, atestando que seus produtos das categorias lava-louças, lava-louças concentrado, lava-roupas líquido e desinfetante são seguros e não representam qualquer risco ao consumidor. A empresa mantém diálogo contínuo e colaborativo com a Anvisa e confia na reversão da decisão no menor prazo possível.

A Ypê reafirma seu compromisso com a qualidade, a segurança e a transparência e permanece à disposição da autoridade sanitária, da imprensa e dos consumidores para quaisquer esclarecimentos. Em caso de dúvidas adicionais, os consumidores podem entrar em contato via canais oficiais de atendimento: sac@ype.ind.br ou pelo telefone 0800 1300 544

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