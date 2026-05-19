Anvisa suspende comercialização, distribuição e uso de medicamentos após notificações de problemas em lotes

A Anvisa suspendeu a comercialização, distribuição e uso de medicamentos depois de notificações de problemas em lotes específicos de produtos fabricados pelos laboratórios, após identificar escurecimento da solução quando o produto é diluído em associação com determinados medicamentos.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa ) suspendeu a comercialização , distribuição e uso de medicamentos em sua segunda notificação de problemas específicos de lotes de produtos, após identificar escurecimento da solução ao ser diluído em associação com determinados medicamentos.

Referências ao lote específico (2424299) estão disponíveis. A Anvisa também determinou a apreensão e proibiu a fabricação, comercialização, distribuição, importação, propaganda e uso de uma série de medicamentos e fitoterápicos sem registro, notificação ou cadastro sanitário





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