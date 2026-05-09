Anvisa suspende baixas medidas à Ypê por risco de contaminação microbiológica

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebeu um recurso apresentado pela Ypê e suspendeu alguns efeitos imediatos da medida administrativa, permitindo que parte das medidas tomadas sobre a empresa permaneçam, mas impedindo a fabricação e comercialização de todos os produtos envolvidos.
Ypê: o que fazer com os que tenho em casa? Posso pedir reembolso? Veja direitos A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa ) recebeu o recurso apresentado pela Ypê, que tem efeito suspensivo sobre a determinação de recolhimento de detergentes, sabões líquidos e desinfetantes da marca com numeração de lote terminada em 1.
Apesar disso, o órgão destacou que não houve mudança na avaliação técnica de risco sanitário e manteve a orientação para que consumidores não utilizem os itens. O que aconteceu? A Anvisa anunciou, na quinta-feira (7), medidas envolvendo produtos da Ypê após identificar risco de contaminação microbiológica em itens fabricados pela empresa. Inicialmente, a agência determinou recolhimento dos produtos e suspensão da comercialização dos lotes atingidos.
Nesta sexta (8), após recurso apresentado pela fabricante, parte das medidas foi suspensa temporariamente até análise definitiva do caso. Qual a orientação da Anvisa ao público? NÃO usar os produtos indicados e entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para receber orientações sobre recolhimento, troca, devolução ou ressarcimento
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