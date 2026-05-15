Anvisa revoga resolução após nova denúncia de contaminação por detergente Ypê

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de detergente, sabão líquido e desinfetante da marca Ypê, de todos os lotes com numeração final 1, após a empresa Química Amparo apresentar um recurso à Anvisa, alegando inconformidades sanitárias. As fugas sanitárias resultaram na revogar da resolução anterior, que pedia o recolhimento dos produtos. A Anvisa descobriu diversas não-conformidades na fábrica de Amparo, incluindo falhas graves no cumprimento de boas práticas de fabricação.

Governo do RN investiga suposta contaminação por detergente Ypê após criança ser internada. Segundo o diretor-presidente da Anvisa , Leandro Safatle, a denúncia mais recente foi enviada por meio da plataforma relatando a possibilidade de comercialização de produtos lava-loupas Ypê e Tixan contaminados por bactérias , entre elas pseudomonas aeroginosa .

A Anvisa realizou uma inspeção in loco na fábrica de Amparo e detectou ‘diversas não conformidades’, evidenciando falhas graves no cumprimento de boas práticas de fabricação. Para os diretores da Anvisa, as medidas de urgência adotadas pela Ypê não foram suficientes para sanar os riscos sanitários, resultando na revogar da Resolução 1.834, publicada no Diário Oficial, que pedia o recolhimento de todos os lotes finalizados de detergentes, sabões líquidos para roupas e desinfetantes da marca Ypê





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