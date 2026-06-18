Anvisa proíbe suplemento Masterfitone e medicamento veterinário; recolhimento voluntário do Polycid

A Anvisa proibiu a comercialização e uso do suplemento Masterfitone e de um medicamento veterinário à base de trembolona por falta de registro. A União Química também realiza recolhimento voluntário do lote 2519879 do antibiótico Polycid após desvio de qualidade.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa ) publicou uma série de medidas regulatórias nesta semana, envolvendo a proibição de um suplemento alimentar para emagrecimento, a suspensão de um medicamento veterinário e o recolhimento voluntário de um lote de antibiótico.

As ações reforçam o papel da agência no controle de produtos que possam representar riscos à saúde pública, especialmente aqueles comercializados sem o devido registro ou com desvios de qualidade. Entre os itens proibidos está o suplemento Masterfitone, anunciado como auxiliar na perda de peso, mas que não possui autorização de funcionamento da Anvisa.

Também foi vetado o uso de um produto veterinário do tipo trembolona, um esteroide anabolizante utilizado em animais, cuja comercialização irregular vinha sendo observada em canais não oficiais. Ambos os produtos eram vendidos abertamente ao público, embora a legislação exija prescrição profissional para sua aquisição. A falta de registro impede que a agência ateste a qualidade, segurança e eficácia desses itens, expondo consumidores a riscos imprevisíveis.

Em relação ao medicamento Polimixina B, comercializado como Polycid pela União Química Farmacêutica Nacional, a empresa comunicou o recolhimento voluntário do lote 2519879 após detectar um desvio de qualidade em um frasco durante seu sistema de Farmacovigilância. A Anvisa foi notificada em 1º de abril de 2026, e a companhia optou por recolher preventivamente todo o lote, mesmo sem outros relatos de eventos adversos.

Em nota oficial, a União Química esclareceu que a medida foi tomada de forma proativa e que não há qualquer outro lote do medicamento envolvido. A empresa ressaltou que o desvio foi pontual e que não foram registrados danos aos pacientes até o momento. A CNN Brasil tentou contato com as fabricantes dos suplementos Glowena e Masterfitone, bem como com a Equiplex, Hypofarma e Farmacam, mas não obteve retorno até o fechamento da reportagem. O espaço continua aberto para manifestações.

Especialistas em saúde pública alertam que a comercialização de produtos sem registro representa um grave problema, pois não há garantias sobre sua composição ou potenciais efeitos colaterais. No caso dos suplementos para emagrecimento, muitos contêm substâncias não declaradas ou em concentrações perigosas, enquanto medicamentos veterinários de uso humano podem causar danos severos ao organismo.

A Anvisa mantém canais de denúncia para que cidadãos informem sobre a venda irregular desses produtos, e as penalidades para as empresas incluem multas, interdição e até responsabilização criminal. A população deve sempre verificar se o produto possui registro na agência antes de adquirir, especialmente em sites de terceiros ou lojas não autorizadas.

A ação da agência nesta semana demonstra o compromisso contínuo com a vigilância sanitária, mas a colaboração da sociedade é essencial para coibir práticas que coloquem em risco a saúde coletiva





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