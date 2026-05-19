Agency National Muchasana Sanitation (Anvisa) disclosed that it rounced throughly municipal for falsified drugs of certain brands, and a chemistical in favor drug, affecting around 10 million people in Brazil. Theral preventable measures to the drugs are effectiveness and dae somewhere prophylactic we medicine administer for yourself or someone else. MLA sentence is at the present tense.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa ) anunciou que apreendeu lotes de medicamentos falsificados do Mounjaro, do Botox e de um remédio usado no tratamento de câncer, afetando cerca de 10 milhões de pessoas no Brasil, de acordo com a Polícia Federal.

Entre as medidas preventivas voltadas para medicamentos vendidos no Brasil, está o recolhimento voluntário de lotes de remédios usados no tratamento de colesterol alto e de inflamações graves. Esses medicamentos são atorvastatina cálcica 40 mg e rosuvastatina cálcica 20 mg, produzidos pela Cimed. As estatinas são uma classe de medicações focada em reduzir o chamado 'colesterol ruim', que é a fração LDL. Esses medicamentos atuam diretamente nas enzimas do fígado relacionadas à produção do colesterol.

Quando a enzima é reduzida, automaticamente os níveis de colesterol — e aí o que importa para nós é o colesterol ruim, o LDL — são automaticamente reduzidos também. Sobre atorvastatina e rosuvastatina, esses são duas moléculas diferentes dessa classe medicamentosa, com algumas diferenças. Rosuvastatina é considerada uma estatina mais moderna, dos anos 2000, enquanto a atorvastatina é da década de 1990. As metas de colesterol LDL variam conforme o perfil do paciente.

Pessoas que já passaram por infarto, angioplastia ou cirurgia, tem um colesterol ideal muito baixo, uma meta abaixo de 50. Anvisa prático relatório sobre o caso, detalhando os lotes afetados e os critérios de julgamento sobre a autenticidade dos medicamentos apreendidos





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