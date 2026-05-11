Anvisa prende dois lotes irregulares do Mounjaro KwikPen e quatro produtos comercializados irregularmente

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de dois lotes irregulares do medicamento Mounjaro KwikPen, utilizado no tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade, após identificar a circulação do produto no mercado brasileiro sem registro sanitário e em condições consideradas inadequadas. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (11). Além da decisão envolvendo o Mounjaro KwikPen, a Anvisa também determinou a apreensão de quatro produtos comercializados irregularmente: Ozempic Power, Mounjmax, Maxtwo + 3D Slim e Maxtwo Detox. A resolução proíbe ainda a fabricação, propaganda, distribuição, exportação, venda e uso desses itens.

O que é lúpus? Entenda sinais, causas e por que o diagnóstico é complexoExibir comentáriosA Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa ) determinou a apreensão de dois lotes irregulares do medicamento Mounjaro KwikPen, utilizado no tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade, após identificar a circulação do produto no mercado brasileiro sem registro sanitário e em condições consideradas inadequadas.

A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (11). Os lotes D830169 e D830169D estão proibidos de ser armazenados, comercializados, distribuídos, transportados, divulgados ou utilizados no país. Além da decisão envolvendo o Mounjaro KwikPen, a Anvisa também determinou a apreensão de quatro produtos comercializados irregularmente: Ozempic Power, Mounjmax, Maxtwo + 3D Slim e Maxtwo Detox. A resolução proíbe ainda a fabricação, propaganda, distribuição, exportação, venda e uso desses itens.

A ação fiscal foi motivada após a identificação de anúncios de venda dos itens, principalmente associados a promessas de emagrecimento rápido. A Anvisa reforçou o alerta para os riscos do consumo de medicamentos e suplementos sem procedência comprovada, destacando que produtos clandestinos podem causar danos graves à saúde. A recomendação é que consumidores verifiquem sempre se os itens possuem autorização sanitária antes da compra





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