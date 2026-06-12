Anvisa ordena recolhimento de milho para pipoca Provatti por rotulagem enganosa sobre glúten

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento e a suspensão da venda de todos os lotes do milho para pipoca da marca Provatti devido a informações contraditórias na embalagem sobre a presença de glúten. A medida, publicada no Diário Oficial da União, alerta para o risco à saúde de pessoas com doença celíaca ou restrição ao glúten, pois o produto apresentava simultaneamente a alegação "não contém glúten" e advertências sobre trigo ou contaminação cruzada, prática proibida pela legislação. A suspensão vale até que a irregularidade seja corrigida, e consumidores devem verificar as orientações da fabricante.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa ) determinou o recolhimento e a suspensão da venda de todos os lotes do milho para pipoca da marca Provatti após identificar informações contraditórias sobre a presença de glúten na embalagem.

A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, dia 12. Segundo a agência, o produto utilizava a expressão "não contém glúten", mas também apresentava advertências indicando presença de trigo ou possibilidade de contaminação cruzada pelo cereal. Nesses casos, a legislação não permite o uso da alegação de ausência de glúten. A resolução determina a suspensão da comercialização, distribuição, propaganda e uso do produto até que a irregularidade seja corrigida.

O g1 acionou a empresa e aguarda retorno. De acordo com a Anvisa, a inconsistência na rotulagem pode induzir consumidores ao erro, especialmente pessoas com doença celíaca ou outras condições que exigem restrição ao glúten. A agência afirmou que, ao informar que um alimento pode conter trigo ou contém trigo, o fabricante não pode utilizar simultaneamente a declaração "não contém glúten", já que as duas mensagens são incompatíveis.

Essa prática configura uma informação enganosa e coloca em risco a saúde de quem necessita evitar o glúten por questões médicas. A lei brasileira é clara quanto à rotulagem de alimentos alergênicos e à necessidade de transparência nas informações, visando proteger o consumidor. A Anvisa, como órgão regulador, tem o dever de fiscalizar e tomar medidas preventivas quando identifica falhas que possam comprometer a segurança alimentar.

Consumidores que tenham o produto em casa devem verificar as orientações divulgadas pela fabricante e pelos canais oficiais da empresa sobre o recolhimento. A medida vale para todos os lotes do milho para pipoca da marca Provatti distribuídos pela empresa Kaza Distribuidora, R&A Indústria, Comércio e Distribuidora de Alimentos Ltda.

É recomendável que os consumidores que tenham adquirido o produto, especialmente aqueles com sensibilidade ao glúten ou doença celíaca, interrompam o consumo imediatamente e entrem em contato com a empresa para obter instruções sobre a devolução ou troca. A Anvisa também sugere que, em caso de dúvidas, os cidadãos podem buscar informações nos canais oficiais da agência.

Esse recolhimento reforça a importância de se ficar atento aos rótulos dos alimentos e à credibilidade das marcas, priorizando sempre a saúde e o bem-estar. A ação da Anvisa busca corrigir a irregularidade e evitar que o produto chegue ao consumidor final com informações que possam causar prejuízos à saúde





g1 / 🏆 7. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Anvisa Milho Para Pipoca Provatti Glúten Rotulagem Enganosa Recolhimento Doença Celíaca

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Agência da ONU aprova resolução que exige inspeção do programa nuclear do IrãProposta pelos EUA, medida considera 'essencial e urgente' que o governo iraniano entregue informações completas sobre seu estoque de urânio enriquecido

Read more »

Agência nuclear da ONU aprova resolução sobre urânio do IrãRússia, China e Níger foram os únicos países a se opor ao texto, que demanda dados sobre estoque e inspeções vinte e um países votaram a favor, e dez se abstiveram

Read more »

Agência de monitoramento climático dos EUA alerta, El Niño chegouFenômeno climático é caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial

Read more »

El Niño já começou, anuncia a agência de monitoramento climático dos EUAA NOAA estima que o fenômeno poderá se tornar muito forte entre novembro e janeiro

Read more »