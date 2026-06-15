Anvisa mantém suspensão de produtos Ypê fabricados antes de 2026 por irregularidades sanitárias

A Anvisa suspendeu a comercialização, distribuição e uso de lotes específicos de produtos Ypê fabricados antes de março de 2026 devido a irregularidades sanitárias. A medida busca prevenir riscos à saúde após inspeção na fábrica em Amparo.

Recomendações sobre itens fabricados em janeiro e fevereiro ainda não serem usados até que a Anvisa informe análise s feitas por laboratórios . A Anvisa mantém a suspensão de produtos Ypê fabricados antes de 2026 por irregularidades sanitárias.

A medida busca prevenir riscos à saúde após inspeção na fábrica em Amparo. A Ypê, iniciativa do GLOBO, oferece aplicações de inteligência artificial aos leitores. A Anvisa suspendeu a comercialização, distribuição e uso de lotes específicos de produtos Ypê devido a descumprimento de requisitos sanitários.

A Ypê autorizou o uso e a comercialização de todos os lava-louças líquido e desinfetantes fabricados no mês de março de 2026 dos lotes de número final ‘1’, enquanto os itens produzidos a partir de abril já haviam sido liberados. A medida foi motivada pelo descumprimento de requisitos sanitários identificados durante a inspeção sanitária realizada na fábrica da Ypê em Amparo





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