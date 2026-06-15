Anvisa mantém restrição a lotes de desinfetantes, lava‑louças e lava‑roupas Ypê fabricados antes de mar/abr 2026

Resolução publicada no DOU mantém suspensos lotes com final "1" de produtos Ypê produzidos antes de março e abril de 2026, após irregularidades nas Boas Práticas de Fabricação. A empresa apresentou laudos e aguarda liberação, enquanto consumidores são orientados a trocar ou receber reembolso dos itens afetados.

A Anvisa publicou, no Diário Oficial da União, uma nova resolução que mantém a restrição à venda e ao uso de determinados itens de limpeza fabricados antes de março e abril de 2026.

A medida se restringe a lotes específicos dos produtos de desinfecção, lava‑louças e lava‑roupas da marca Ypê, produzidos pela Química Amparo em Amparo (SP). A decisão segue a conclusão da agência sobre as medidas corretivas apresentadas pela empresa após irregularidades graves detectadas nas Boas Práticas de Fabricação (BPF). Em maio, a Anvisa suspendeu duas linhas de produção da fábrica da Ypê ao constatar falhas que poderiam favorecer contaminação microbiológica.

Uma reinspeção posterior permitiu a retomada parcial das atividades, porém a comercialização e o uso de alguns lotes permaneceram condicionados à apresentação de laudos técnicos. De acordo com o texto da resolução, permanecem proibidos para comercialização, distribuição e consumo todos os lotes cujos números terminam em "1" dos desinfetantes Bak Ypê e Pinho Ypê produzidos até 1º de março de 2026, bem como os lotes de lava‑louças das linhas Ypê, Ypê Clear, Ypê Green, Ypê Toque Suave e aqueles com enzimas ativas fabricados até a mesma data.

No caso dos detergentes líquidos para roupas, a restrição abrange os lotes com final "1" produzidos até 1º de abril de 2026, incluindo as linhas Tixan Ypê e Ypê. A agência ressalta que os produtos fabricados após essas datas apresentaram resultados satisfatórios nos testes de qualidade, razão pela qual não foram incluídos na medida.

Em comunicado oficial, a Ypê informou que a Anvisa autorizou a comercialização e o uso de todos os lava‑louças líquidos e desinfetantes produzidos em março de 2026 com final "1", e que os itens fabricados a partir de abril já estavam liberados previamente. A empresa também apresentou à agência os resultados das análises laboratoriais dos lotes produzidos em janeiro e fevereiro de 2026, aguardando decisão sobre a liberação desses produtos.

Enquanto a autorização formal não chega, a Ypê recomenda que os consumidores mantenham os itens em áreas seguras e, caso ainda possuam produtos fabricados até 31 de março de 2026, entrem em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) para solicitar troca ou reembolso. A empresa ampliou o programa de troca e reembolso em alinhamento com a Anvisa, com o objetivo de acelerar a normalização das operações e garantir maior proteção ao consumidor.

A Anvisa justificou a suspensão ao apontar que as irregularidades foram identificadas em inspeções realizadas entre 27 e 30 de abril do corrente ano, revelando falhas que poderiam permitir contaminação microbiológica dos produtos. A agência destaca que a medida não se estende aos lotes produzidos após as datas‑limite, pois os resultados dos testes realizados pela própria Ypê demonstraram conformidade com as normas vigentes.

A empresa, por sua vez, reforçou seu compromisso com a qualidade e a segurança, indicando que continuará colaborando integralmente com a Anvisa e investindo na melhoria contínua de seus processos produtivos. Os consumidores que ainda tenham em casa produtos das linhas afetadas devem seguir as orientações da fabricante, mantendo os itens segregados e procurando o SAC para troca ou reembolso.

A expectativa é que, após a avaliação dos laudos de janeiro e fevereiro de 2026, a Anvisa autorize a liberação desses lotes, o que permitiria o retorno completo ao comércio e ao uso doméstico. Enquanto isso, a vigilância sanitária mantém a restrição como forma de garantir a saúde pública e a confiança dos consumidores nos produtos de limpeza da Ypê





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