Anvisa determina recolhimento de produtos Ypê por risco de contaminação microbiológica

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de produtos Ypê, como detergentes e desinfetantes, com lotes finalizados em 1, devido à suspeita de contaminação microbiológica. A Anvisa orienta consumidores a interromper o uso, mas também não descartar imediatamente os itens.

A Anvisa determinou o recolhimento de produtos Ypê, como detergentes e desinfetantes, com lotes finalizados em 1, devido ao risco de contaminação microbiológica. A agência orienta a suspensão do uso, mas não o descarte imediato.

A Química Amparo deve informar sobre troca ou ressarcimento. Inspeções revelaram falhas na fábrica, e a Ypê recorreu da decisão, mas a recomendação de não uso permanece. A iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores, o Irineu, é supervisionada por jornalistas





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Next Steps After Ypê Appeal and Production HaltDespite Ypê's appeal suspending the decision of the Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) to interrupt the production and sale of a portion of their products, the case is not over and will be analyzed in the coming days by the agency. The determination of Anvisa, published on Thursday, involves liquid detergents, disinfectants, and laundry liquids from batches ending with 1 of the Ypê brand. Despite the temporary suspension of the prohibition, the company decided to maintain production standstill. According to Ypê, the goal is 'to accelerate the schedule and the completion of measures pointed out by Anvisa'. What happens now? Ypê decides to maintain factory standstill even after the appeal to Anvisa that allows resumption of production

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