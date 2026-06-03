Anvisa determina recolhimento de lote de água mineral Crystal por contaminação com bactéria

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento voluntário de um lote da água mineral sem gás da marca Crystal após a detecção da bactéria Pseudomonas aeruginosa. O lote, com validade até janeiro de 2027, foi produzido em janeiro de 2026 e já teve grande parte retirada do mercado. A empresa investiga as causas da contaminação e orienta os consumidores a não consumirem o produto.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa ) anunciou o recolhimento voluntário de um lote da água mineral sem gás da marca Crystal , fabricada pela Mineração Bom Jesus Ltda, parte do Sistema Coca-Cola .

A medida foi adotada após a identificação da bactéria Pseudomonas aeruginosa em amostras do produto durante uma ação de rotina da Vigilância Sanitária. O lote afetado, identificado como LZ1 VAL 200127, possui validade até 20 de janeiro de 2027 e compreende 374,4 mil garrafas de 500 ml produzidas em 20 de janeiro de 2026. Até o momento, não há registros de reclamações de consumidores relacionadas a esse lote nos canais oficiais.

A empresa informou que já retirou cerca de 99,2% das unidades das prateleiras e orienta os consumidores a não consumirem o produto e aguardarem orientações para devolução e reembolso. A investigação interna sobre as causas da contaminação está em andamento, com a cooperação da empresa junto às autoridades sanitárias





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