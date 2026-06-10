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Anvisa alerta sobre fórmula infantil não regularizada e HKM Farmácia se manifesta

Saúde News

Anvisa alerta sobre fórmula infantil não regularizada e HKM Farmácia se manifesta
AnvisaFórmula InfantilRegularização Sanitária
📆6/10/2026 7:55 AM
📰sbtnews
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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu um alerta sobre um produto comercializado como fórmula infantil sem a devida regularização, apontando riscos à saúde de lactentes e crianças. A HKM Farmácia de Manipulação, envolvida no caso, afirmou que o produto é manipulados e só é vendido com prescrição médica, cumprindo todas as exigências sanitárias. A empresa se colocou à disposição para prestar esclarecimentos e avaliará medidas jurídicas. O caso reforça a necessidade de fiscalização rigorosa de produtos para o público infantil.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa ) emitiu um alerta sobre um produto comercializado como fórmula infantil que não possui a regularização sanitária adequada. Conforme a agência, o produto utiliza rótulos e alegações que podem enganar o consumidor, levando-o a acreditar que se trata de uma fórmula infantil autorizada.

A Anvisa destacou que não há comprovação de que o produto atenda aos requisitos de segurança, composição, qualidade e valor nutricional exigidos, o que coloca em risco lactentes e crianças pequenas, um público extremamente vulnerável. A agência recomendou que os consumidores procurem um farmacêutico ou médico para orientar a substituição e a continuidade do tratamento, e que utilizem os canais oficiais da Anvisa para consultas e alertas.

Em resposta, a HKM Farmácia de Manipulação, envolvida no caso, esclareceu que a fórmula citada pela Anvisa não é um produto de venda livre. A empresa explicou que se trata de uma fórmula manipulada, elaborada de forma individualizada e apenas mediante prescrição médica. A HKM afirmou que cumpre todas as exigências técnicas e sanitárias do setor magistral, incluindo procedimentos de controle de qualidade, rastreabilidade, rotulagem, estabilidade e análises microbiológicas.

A farmácia reforçou seu compromisso com a individualização de tratamentos conforme prescrição profissional e anunciou que avaliará as medidas regulatórias, administrativas e jurídicas cabíveis para esclarecer a questão. A empresa se colocou à disposição para prestar informações, reafirmando seu compromisso com a segurança dos clientes, transparência e atuação responsável. A polêmica envolvendo a comercialização de fórmulas infantis não regularizadas pela Anvisa ressalta a importância da fiscalização sanitária para proteger grupos vulneráveis, como lactentes e crianças pequenas.

A diretriz da agência reforça a necessidade de que productos destinados a esse público passem por rigorosos processos de avaliação de segurança e qualidade antes de serem disponibilizados no mercado. Paralelamente, o caso levanta debates sobre a regulamentação de fórmulas manipuladas, que, embora prescritas por profissionais, devem seguir padrões rigorosos para garantir sua eficácia e inocuidade. A atuação da Anvisa, ao emitir alertas e recomendações, demonstra o papel fundamental da vigilância sanitária na prevenção de riscos à saúde pública.

A resposta da HKM Farmácia, por sua vez, busca tranquilizar seus clientes e destacar o cumprimento das normas, mas a discussão sobre a fiscalização desses produtos continua relevante para a sociedade

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