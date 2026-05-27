ANTT anula 800 mil multas free flow na Rio-Santos por falhas técnicas; INSS bate recorde e proposta da SAF do Botafogo é divulgada

Agência cancela infrações por problemas de comunicação em pedágios eletrônicos; motoristas terão ressarcimento. INSS concede 890 mil benefícios em um mês. Botafogo recebe três ofertas pela SAF e setor supermercadista entrega manifesto contra fome ao Papa.

Após reconhecer falhas sistêmicas nos equipamentos de pedágio free flow, a Agência Nacional de Transportes Terrestres ( ANTT ) determinou o cancelamento de aproximadamente 800 mil multas aplicadas nos pórticos localizados nos municípios de Paraty, Mangaratiba e Itaguaí, que compõem o trecho da Rodovia Rio-Santos .

A decisão foi fundamentada em relatórios técnicos que comprovaram problemas de comunicação nos dispositivos eletrônicos responsáveis pela identificação dos veículos e pela captura das infrações. Com a anulação, todos os motoristas que foram penalizados nessas praças terão direito ao ressarcimento dos valores pagos indevidamente e à remoção dos pontos que eventualmente foram anotados em suas Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH).

A medida busca corrigir distorções operacionais e garantir que o sistema de arrecadação e cobrança automática funcione dentro dos parâmetros de eficiência e confiabilidade esperados. Paralelamente, o governo federal estima que o programa de renegociação de dívidas, em vigor até agosto, pode reduzir em até 9,6% o número de pessoas com nome negativado no país até o final da iniciativa, demonstrando impacto positivo na saúde financeira da população.

No cenário esportivo, a SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Botafogo recebeu três propostas formais de compra, apresentadas por consórcios liderados por GDA, pelo grupo Textor e por um fundo de investimento sediado no Texas. A diretoria do clube deve convocar uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo para discutir e votar a oferta mais vantajosa, considerando não apenas o valor financeiro mas também os compromissos com o projeto esportivo e a manutenção da identidade do alvinegro.

Na área da previdência social, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) alcançou um recorde histórico de concessões de benefícios assistenciais em um único mês, totalizando 890 mil auxílios liberados. A presidente do órgão, Ana Cristina Silveira, atribuiu a alta à modernização dos processos e à redução do tempo médio de análise para 40 dias, agilizando o atendimento aos segurados.

Por fim, representantes de associações de supermercados das Américas entregaram ao Papa Leão XIV um manifesto internacional de combate à fome, resultante de um seminário em Roma. O documento estabelece compromissos concretos do setor varejista para a redução do desperdício de alimentos e o incentivo à doação de produtos excedentes, reforçando a responsabilidade social do setor na promoção da segurança alimentar





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