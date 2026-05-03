Antonelli conquista a terceira vitória consecutiva na Fórmula 1 no GP de Miami

O piloto italiano Kimi Antonelli venceu o Grande Prêmio de Miami, consolidando sua liderança no campeonato de Fórmula 1. A corrida foi marcada por uma recuperação impressionante de Antonelli, que superou adversários e resistiu à pressão de Lando Norris para garantir o triunfo.

Kimi Antonelli , o jovem piloto italiano da Mercedes , consolidou sua posição de destaque na Fórmula 1 com uma vitória impressionante no Grande Prêmio de Miami.

A conquista, a terceira consecutiva na temporada, demonstra a crescente confiança e o desempenho excepcional do piloto, que superou desafios e adversários para alcançar o topo do pódio. A corrida em Miami foi marcada por uma disputa acirrada, com Antonelli perdendo a liderança logo na largada para Charles Leclerc, sendo posteriormente ultrapassado por Lando Norris e Max Verstappen.

No entanto, com habilidade e determinação, o italiano recuperou o primeiro lugar na 29ª volta, ultrapassando Verstappen e mantendo a posição até o final da prova, resistindo à pressão constante de Norris, que se manteve próximo, a menos de três segundos, mesmo com um pequeno problema no câmbio do carro de Antonelli. A vitória em Miami não apenas reforça a liderança de Antonelli no campeonato, com um total de 100 pontos, 20 à frente do segundo colocado, George Russell, mas também o inscreve na história da Fórmula 1 como o primeiro piloto a largar na pole position e vencer o GP de Miami.

A Mercedes, equipe de Antonelli, tem demonstrado um desempenho consistente ao longo da temporada, com Russell conquistando a vitória na Austrália e Antonelli dominando as corridas subsequentes na China, Japão e agora, Miami. O piloto italiano expressou sua gratidão à equipe após a corrida, enfatizando o trabalho árduo e a dedicação que o levaram ao sucesso.

Além do triunfo de Antonelli, a corrida em Miami também teve destaque para a performance do piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, que finalizou a prova na 12ª posição, após uma recuperação notável de nove posições. Embora não tenha conquistado pontos, Bortoleto demonstrou potencial e habilidade ao longo da corrida, mostrando sua capacidade de competir em alto nível.

A próxima etapa da Fórmula 1 será o Grande Prêmio do Canadá, agendado para 24 de maio, onde Antonelli buscará ampliar sua vantagem na liderança do campeonato e continuar sua impressionante sequência de vitórias. A temporada de 2026 tem sido marcada pela ascensão de Antonelli, que se estabeleceu como um dos principais nomes da Fórmula 1, desafiando pilotos experientes e conquistando resultados expressivos em um curto período de tempo.

A combinação de talento, determinação e o apoio de uma equipe forte, como a Mercedes, tem sido fundamental para o sucesso do piloto italiano, que promete dar continuidade à sua trajetória vitoriosa nas próximas corridas. A performance consistente da Mercedes, com vitórias em todas as corridas até o momento, demonstra a força da equipe e sua capacidade de desenvolver um carro competitivo e confiável.

Enquanto a Fórmula 1 se prepara para o GP do Canadá, outros eventos e notícias ganham destaque. Imagens de Copacabana durante o show da cantora Shakira revelam o intenso fluxo de pessoas no bairro, capturado em um time-lapse inédito. A previsão do tempo, acertada pelo Cacique Cobra Coral, indicava tempo firme para o show, com a chegada da chuva ocorrendo apenas no dia seguinte, mantendo o mar agitado até terça-feira.

No mundo da música, a presença de Mel B no palco durante o show de Mel C reacendeu especulações sobre um possível retorno das Spice Girls, inclusive com a possibilidade de uma apresentação em Copacabana. Na esfera política, o ministro Boulos criticou o ex-governador Zema por comentários sobre o trabalho infantil, classificando a declaração como um ato de covardia. Um suspeito de 51 anos confessou um crime e tentou fugir pelos acessos da obra do monotrilho na Zona Sul.

Em Isfahã, uma área atingida por ataques dos EUA e de Israel será preservada para mostrar os impactos dos ataques, com o reitor da instituição classificando a ofensiva como um crime de guerra. A saúde do pai de Shakira, que sofreu um acidente e enfrenta sequelas, também chamou a atenção, assim como o suposto mal-estar de um escritor de 94 anos antes de seu show em Copacabana





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