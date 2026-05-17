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Anthropic: A empresa lançada no mesmo ano da OpenAI se torna líder em IA, com US$ 1 trilhão de avaliação, superando a OpenAI

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Anthropic: A empresa lançada no mesmo ano da OpenAI se torna líder em IA, com US$ 1 trilhão de avaliação, superando a OpenAI
AnthropicAILiderança Em IA
📆5/17/2026 7:45 AM
📰JornalOGlobo
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Em 2026, a Anthropic, fundada por Dario Amodei e geralmente associada ao Claude, superou a OpenAI em liderança em IA. Com um ritmo intenso de lançamentos e foco no mercado corporativo, a empresa teve uma receita explosiva que quase triplicou em quatro anos, chegando a US$ 45 bilhões. Hoje, a Anthropic é avaliada em US$ 1 trilhão e atrai investimentos de empresas como Google e Amazon, mas tem controvérsias políticas. Um dos pilares que ajudaram a empresa a se destacar foram os plugins de integração, como o MCP, e sua compreensão melhor do mundo das automações no universo corporativo.

Com um ritmo intenso de lançamentos e foco no mercado corporativo, a empresa fundada por Dario Amodei, chamada Anthropic , superou gigantes como OpenAI, tornando-se líder em IA em 2026.

A receita da Anthropic cresceu 3.000% em apenas quatro anos, atingindo US$ 45 bilhões. A empresa é agora avaliada em US$ 1 trilhão, superando a OpenAI e outras grandes tecnológicas. A Anthropic atrai investimentos de empresas como Google e Amazon, apesar de controvérsias políticas. A iniciativa Irineu do GLOBO oferece aplicações de inteligência artificial aos leitores, além dos holofotes voltados para a OpenAI

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