Anne Hathaway Confirma seu regreso ao filme 'O Diário da Princesa 3'

Anne Hathaway volta a se envolver em um novo projeto da franchise 'O Diário da Princesa', em um terceiro longa que será dirigido pela Adele Lim.

Após encantar fãs ao redor do mundo ao reprisar seu papel como Andy Sachs em "O Diabo Veste Prada 2", Anne Hathaway está pronta para reviver mais uma personagem dos anos 2000: Mia Thermopolis .

A atriz confirmou, em outubro do ano passado, que voltará a estrelar o terceiro longa de "O Diário da Princesa". À época, ela declarou: "De volta à Genovia. O conto de fadas continua". Adele Lim, que assumirá o papel de diretora do filme "O Diário da Princesa 3", garantiu em uma nova entrevista ao portal norte-americano Variety que os fãs "podem esperar muitos retornos divertidos" na sequência.

"Só queremos contar a história da maneira correta, porque é uma franquia muito amada por tantas pessoas. Existem muitos filmes que realizam o desejo de princesas, mas não temos muitos filmes que realizem o desejo de rainhas. É isso que pretendemos fazer aqui: mostrar uma mulher em todo o seu poder", afirmou Adele.

Embora o roteiro não esteja fechado e muitos papéis ainda estejam sendo escalados pela produção, a diretora reafirmou que Hathaway não será a única a retornar para a trama.

"Se você era fã dos dois primeiros filmes originais, acho que pode esperar muita diversão. Vamos poder filmar na Europa e mostrar ao público Genovia em toda a sua glória", assegurou





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