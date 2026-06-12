Anitta participa da cerimônia de abertura do torneio em Los Angeles

A cantora brasileira Anitta participou da cerimônia de abertura do torneio em Los Angeles, apresentando-se perante uma audiência bilionária e integrando o álbum oficial do evento.
A cantora brasileira Anitta participou da cerimônia de abertura do torneio em Los Angeles, apresentando-se perante uma audiência bilionária. Além disso, ela integrou o álbum oficial do evento, reforçando sua presença no mercado global do entretenimento.
Com isso, Anitta amplia sua exposição internacional e fortalece sua marca como uma marca global capaz de dialogar com diferentes mercados, idiomas e públicos. A participação musical e a apresentação na abertura colocam a artista brasileira diante de uma audiência bilionária em um dos maiores eventos do planeta. O impacto vai além dos números de reprodução, pois ao fazer parte da trilha sonora do evento, a cantora passa a integrar uma narrativa global que conecta futebol, cultura e entretenimento.
Isso reforça atributos que se tornaram parte de seu posicionamento: versatilidade cultural, presença internacional e capacidade de dialogar com públicos diversos. Além disso, a exposição gerada por uma cerimônia dessa magnitude pode reverberar por semanas em redes sociais, veículos de imprensa e plataformas digitais. O evento oferece alcance massivo e permite que a cantora fortaleça conexões com públicos que talvez não façam parte de sua base tradicional de fãs
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