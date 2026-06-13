Anitta, Lisa e Rema unem forças em Goals e confirmam parceria sólida com apresentação histórica na Copa do Mundo

As cantoras Anitta e Lisa, juntas com o cantor Rema, apresentaram a música Goals na cerimônia de abertura da Copa do Mundo da FIFA, dissipando rumores de desavença e Celebrando uma união internacional de sucesso.

As cantoras Anitta , Lisa e Rema apresentaram a música Goals , uma das canções oficiais da Copa do Mundo da FIFA . A performance ocorreu durante a cerimônia de abertura do evento e rapidamente se tornou um dos momentos mais comentados nas redes sociais.

Anitta, a brasileira, compartilhou em suas redes uma série de imagens dos bastidores, mostrando a cumplicidade e a animação entre as três artistas. Nas fotos, é evidente a interação positiva entre Anitta e Lisa, a membra do grupo BLACKPINK, o que reforça a boa relação entre as duas. A presença de Rema, o cantor nigeriano, completa o trio que estrelou essa colaboração inédita.

Em um post no Instagram, Anitta declarou: Que experiência incrível me apresentar com Lisa e Rema na cerimônia de abertura. Essa demonstração pública de entusiasmo serve para dissipar quaisquer rumores sobre uma possível tensão ou amizade abalada entre as cantoras.

Essas especulações haviam surgido nas redes sociais após o lançamento do clipe oficial da música, uma vez que as gravações foram realizadas em locais separados: Lisa e Rema gravaram suas partes nos Estados Unidos, enquanto Anitta gravou a sua no Brasil, especificamente em sua mansão no Itanhangá, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. A exibição de imagens dos ensaios e da apresentação oficial, com as três juntas, confirma que a parceria vai além da simples colaboração musical, tratando-se de uma união fortalecida entre pop stars internacionais.

A celebração das divas animou os fãs, que inundaram as redes com comentários positives, exaltando o poder feminino na música global. A união visível entre Anitta e Lisa durante todo o processo, inclusive nos ensaios onde antes só se via Anitta com Rema, agora mostra o grupo completo, deixando claro que o feat é também uma amizade.

Esse momento marca um importante intercâmbio cultural entre a música brasileira, o K‑pop e os ritmos africanos, evidenciando a crescente influência de artistas latinos e asiáticos no cenário mundial. A canção Goals foi selecionada pela FIFA como parte da trilha sonora oficial do maior evento esportivo do planeta, conferindo a Anitta, Lisa e Rema uma plataforma global sem precedentes.

A performance na cerimônia de abertura, assistida por bilhões de pessoas, solidificou o status das três como embaixadoras da música pop contemporânea. As imagens dos bastidores, divulgadas por Anitta, mostram momentos de descontração, coreografias ensaiadas e trocas de olhares de cumplicidade, elementos que contribuíram para desfazer qualquer narrativa negativa.

Dessa forma, o evento não apenas promoveu a música, mas também destacou a importância da união e do respeito entre artistas de diferentes origens, servindo como um exemplo de colaboração internacional bem‑sucedida. A seguir, a cobertura da imprensa e das redes sociais se concentrou em celebrar essa união, destacando o simbolismo de ver três mulheres, de nacionalidades e estilos distintos, compartilhando o mesmo palco em uma ocasião tão significativa.

Para Anitta, essa participação reforça sua trajetória de constante expansão internacional, somando‑se a outros marcos como shows em festivals europeus e parcerias com artistas globais. Para Lisa, é a confirmação de sua versatilidade além do K‑pop, ingressando em projetos de alcance worldwide. Já Rema, um dos maiores nomes do afrobeats, consolidou ainda mais sua presença no mercado global.

A música Goals, com sua batida cativante e letra sobre ambição e conquista, funcionou como um hino perfeito para o espírito competitivo da Copa do Mundo, mas também como um símbolo de como a arte pode unir povos e culturas. Em resumo, a apresentação de Anitta, Lisa e Rema na abertura da Copa do Mundo, acompanhada pela divulgação ativa de Anitta nas redes, transformou um simples rumors em uma demonstração palpável de amizade e parceria profissional, gerando um impacto positivo imenso na mídia e entre os fãs, e reafirmando o poder da música como ferramenta de conexão internacional.





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