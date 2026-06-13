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Anitta lidera apresentação de 'Goals' na abertura da Copa do Mundo 2026 nos EUA

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Anitta lidera apresentação de 'Goals' na abertura da Copa do Mundo 2026 nos EUA
Copa Do Mundo 2026AnittaGoals\
📆6/13/2026 12:44 AM
📰jornalextra
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Anitta, acompanhada por Lisa e Rema, cantou a música oficial da FIFA 'Goals' na cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026, destacando a presença de versos em português e defendendo a união cultural através da música e do futebol.

Na abertura da Copa do Mundo de 2026, que este ano tem a primeira partida disputada nos Estados Unidos, o Brasil brilhou nos palcos do SoFi Stadium, em Los Angeles, ao apresentar "Goals", uma das duas canções oficiais da FIFA para o torneio.

A performance contou com a participação de Anitta, a grande estrela pop brasileira, ao lado dos artistas internacionais Lisa e Rema, que representam, respectivamente, a Nigéria e a Tailândia. A apresentação foi recebida com entusiasmo pelos torcedores, que celebraram não apenas a energia do show, mas também o fato de a letra de "Goals" incluir versos em português, como o trecho "eu rebolo bem, quero ver você também", que gerou grande repercussão nas redes sociais.

O vestido de Anitta, desenvolvido por estilistas renomados, também foi elogiado por sua criatividade e conexão com a identidade cultural brasileira, enquanto os vocais da cantora foram descritos como potentes e cheios de emoção. A cerimônia, programada para iniciar às 20h30, horário de Brasília, sofreu um atraso de doze minutos antes de começar, mas rapidamente recuperou o ritmo com a atuação de Future e Tyla, que abriram a festa musical com a outra canção oficial da FIFA, "Game Time" (traduzida como "Hora do Jogo").

Logo em seguida, Anitta, Lisa e Rema subiram ao palco para cantar "Goals". Em entrevista ao Jornal Nacional, a artista confessou que, apesar de estar acostumada a grandes plateias, sentiu um nervosismo diferente ao ensaiar no imenso e moderno SoFi Stadium, considerado o mais caro já construído nos Estados Unidos.

"Eu fico nervosa, mas ter o Rema e a Lisa ao meu lado ajuda. Cheguei ao estádio e pensei: 'caraca, vai dar uma emoção isso aqui'," relatou, destacando a magnitude do local e a pressão de representar o Brasil diante de um público global. Além da parte musical, Anitta aproveitou o momento para reforçar a mensagem de união entre diferentes nacionalidades, algo que ela considera essencial em um período de intensas discussões políticas ao redor do mundo.

"A música, o entretenimento e o futebol têm o poder de unir as pessoas. Dar visibilidade a diferentes culturas é fundamental nos tempos políticos que vivemos," afirmou a cantora, reforçando a importância de celebrar a diversidade cultural durante um evento que reúne nações de todos os continentes. A performance de "Goals" encerrou a cerimônia de abertura, marcando um início comemorativo para a competição que continuará a atrair a atenção de milhões de fãs ao redor do globo

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Copa Do Mundo 2026 Anitta Goals\ \FIFA Música Internacional

 

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