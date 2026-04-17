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Anitta Lança Álbum com Foco em Espiritualidade e Critica Polarização Política

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Anitta Lança Álbum com Foco em Espiritualidade e Critica Polarização Política
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📆4/17/2026 4:49 PM
📰Terranoticiasbr
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Em novo álbum que explora espiritualidade e religiões de matriz africana, Anitta comenta sobre a polarização política e a importância do diálogo, defendendo ideias que unem e apoiam minorias. A cantora também reflete sobre a influência da internet na formação de opiniões extremistas e espera que seu trabalho fortaleça adeptos de religiões minoritárias.

Um novo álbum da cantora Anitta , com faixas inspiradas em espiritualidade e religiões de matriz africana , tem gerado discussões sobre temas atuais, especialmente em um ano marcado pela Copa do Mundo e pelas eleições presidenciais.

Segundo a artista, o trabalho apresenta uma perspectiva mais ponderada sobre a vida, algo que, em sua visão, tem faltado no atual discurso político.

Anitta expressou sua preocupação com o radicalismo nas posições políticas, afirmando que as pessoas têm entrado em conflito por motivos que poderiam ser abordados com mais serenidade. Ela ressaltou a importância da mensagem final do seu álbum, que defende a união e o apoio a quem mais necessita, contrastando com a polarização que percebe na sociedade.

A cantora compartilhou que, vinda de uma origem humilde, precisou de um esforço desproporcional para alcançar o sucesso, evidenciando a injustiça que muitas pessoas enfrentam por não terem as mesmas oportunidades.

Anitta explicou como sua música tem sido utilizada de forma positiva para discutir questões sociais, mencionando o exemplo do governo brasileiro que utilizou a capa do seu álbum em uma postagem sobre a escala 6x1, associando-a à importância do equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. Ela aprovou a iniciativa, declarando que concorda plenamente com a mensagem.

A artista lamentou a forma como a internet, através de algoritmos, cria bolhas de pensamento que isolam as pessoas e reforçam suas visões preexistentes, impedindo-as de ouvir e considerar outras perspectivas. Ela considera perigoso esse fechamento ao diálogo, pois acredita que raramente alguém está 100% errado e que, muitas vezes, o que falta é a disposição para escutar e identificar os pontos positivos no discurso alheio, mesmo que sejam minoritários.

Em relação a ser um porta-voz para o público que consome sua música e compra ingressos, Anitta negou essa afirmação, explicando que o projeto foi concebido pensando em seu momento pessoal e em seus fãs. Por essa razão, ela não tem certeza se o álbum tem o potencial de combater o racismo religioso no país.

A cantora admitiu que não sabe se conseguirá enfrentar o preconceito, pois acredita que indivíduos com ódio e raiva internalizados, que não estão abertos ao respeito e à escuta, dificilmente mudarão de opinião. No entanto, ela expressou a esperança de que o álbum possa fortalecer e dar voz às pessoas adeptas dessas religiões, ajudando-as a se sentirem mais seguras e valorizadas.

Sua posição sobre o tema demonstra uma reflexão profunda sobre o impacto da arte na sociedade e os desafios da comunicação em tempos de polarização digital. A artista reforça a ideia de que a arte pode ser um veículo para a propagação de mensagens de união e empatia, mesmo diante de um cenário social complexo e divisivo.

Anitta também abordou a importância de reconhecer as dificuldades enfrentadas por minorias e por aqueles que vêm de realidades menos privilegiadas, utilizando sua própria trajetória como exemplo de superação e luta por igualdade de oportunidades. Sua fala se alinha com discussões sobre justiça social e a necessidade de políticas públicas que promovam a inclusão e o desenvolvimento de todos os cidadãos, independentemente de sua origem socioeconômica ou crenças.

A cantora demonstrou uma maturidade artística e social notável, ao discutir temas tão relevantes e delicados com tanta clareza e convicção, reforçando seu papel como uma artista engajada e consciente de sua influência

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