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Anitta, Katy Perry, Alanis Morissette e outros artistas confirmados para a abertura da Copa do Mundo

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Anitta, Katy Perry, Alanis Morissette e outros artistas confirmados para a abertura da Copa do Mundo
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📆5/8/2026 7:59 PM
📰CNNBrasil
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A FIFA anunciou que Anitta, Katy Perry, Alanis Morissette, Michael Bublé, Lisa e outros artistas devem se apresentar na abertura da Copa do Mundo da FIFA, que acontece de junho a julho de 2026, com três cerimônias de abertura e uma festa do Dia da Independência dos EUA.

Anitta , Katy Perry , Alanis Morissette , Michael Bublé , Lisa e outros artistas devem se apresentar na abertura da Copa do Mundo da FIFA, que acontece de junho a julho de 2026.

As informações são do jornal The New York Times. O jogo de abertura está programado para o dia 11 de junho; até lá a FIFA fará três cerimônias de abertura, além de uma festa do Dia da Independência dos EUA. Para a ocasião, foram selecionados artistas de cada um dos países sede — Canadá, México e Estados Unidos.

Michael Bublé, Alanis Morissette e Alessia Cara são os possíveis cotados para a estreia do Canadá contra a Bósnia e Herzegovina, em Toronto. Katy Perry e o rapper Future, cotados para a partida de estreia dos EUA contra o Paraguai. Representando o México, a banda de rock Maná e os cantores Alejandro Fernández e Belinda se apresentam na partida contra a África do Sul.

Anitta, ao lado da rapper tailandesa Lisa, do colombiano J Balvin, do venezuelano Danny Ocean e do palestino Elyanna, são outros dos nomes mencionados pelo jornal

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