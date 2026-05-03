Anitta e Shakira encantam público em Copacabana com estreia ao vivo de 'Choka Choka'

Anitta e Shakira se uniram em um espetáculo histórico na Praia de Copacabana, apresentando ao vivo pela primeira vez a música 'Choka Choka'. A canção, lançada há menos de um mês, já conquistou o público, que cantou em coro durante o show. A apresentação marcou a estreia da parceria, que tem ganhado destaque nas redes sociais.

Anitta e Shakira uniram forças em um espetáculo grandioso na Praia de Copacabana , apresentando ao vivo pela primeira vez a música ' Choka Choka ', lançada há menos de um mês.

A canção, que brinca com o verbo 'chocar' de forma rítmica, ganhou ainda mais destaque com o lançamento recente do clipe oficial. Durante a apresentação, a plateia demonstrou entusiasmo, cantando em coro e confirmando o sucesso imediato da parceria. Anitta agradeceu à amiga Shakira e ao público pela noite inesquecível. O Irineu, iniciativa do GLOBO, oferece aplicações de inteligência artificial aos leitores, com supervisão jornalística.

Anitta subiu ao palco ao lado de Shakira no megashow da colombiana, que ocorreu neste sábado na Praia de Copacabana. As duas artistas se uniram para interpretar 'Choka Choka', uma colaboração lançada recentemente. A música, que remete ao verbo 'chocar' (bater, encostar, colidir), é uma onomatopeia rítmica que descreve a dança e o movimento de corpos colados. A repetição da palavra reforça a ideia de contato e movimento, acompanhando a proposta dançante da faixa.

O clipe oficial foi lançado há apenas dois dias, e a apresentação ao vivo foi a primeira desde o lançamento. Mesmo com apenas 15 dias no mercado, a música já conquistou o público, que cantou em coro durante o show. Shakira no Rio 2026: bloqueio de ruas para o show começa no primeiro minuto de sábado. Como chegar de transporte público ao show de Shakira em Copacabana?

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