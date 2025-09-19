Anitta critica 'PEC da Blindagem' e reforça postura política ativa

A cantora Anitta se posiciona contra a PEC da Blindagem, mostrando seu crescente envolvimento com questões políticas e reiterando seu engajamento em causas sociais.

A cantora Anitta voltou a se manifestar sobre questões política s, desta vez criticando a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem, que visa garantir maior proteção e impunidade a parlamentares. A artista, conhecida por suas posições firmes, expressou sua indignação nas redes sociais, chamando a PEC de 'PEC da Bandidagem' e incentivando seus seguidores a acompanhar e cobrar a análise da proposta no Senado. Essa postura de Anitta em relação a temas políticos não é novidade.

Nos últimos anos, a cantora tem se mostrado engajada em diversas causas, utilizando sua influência para expressar suas opiniões e mobilizar seus fãs. Antes vista como 'isentona' em relação à política, Anitta tem se posicionado em assuntos relevantes, demonstrando um crescente interesse e envolvimento com as questões que afetam o país.\Ao longo dos anos, Anitta se envolveu em diversas situações que demonstram seu posicionamento político e sua vontade de usar sua voz para discutir e defender suas ideias. Em 2020, por exemplo, ela participou de lives com a advogada Gabriela Prioli, onde ambas explicaram conceitos básicos da política para o público. No mesmo ano, Anitta se posicionou contra uma emenda do deputado federal Felipe Carreras, debatendo o tema em uma live e conseguindo, posteriormente, a retirada da emenda. Em 2021, a cantora criticou a gestão ambiental de Ricardo Salles, então ministro do Meio Ambiente, e pediu sua saída do cargo. Em 2022, Anitta voltou a se manifestar contra Salles e também declarou apoio a Lula nas eleições presidenciais, mostrando sua crescente participação no cenário político brasileiro. Sua atuação se estendeu para além de posicionamentos em redes sociais, com campanhas de conscientização sobre a importância do voto e mobilização de jovens eleitores. A artista também buscou debater e confrontar diretamente políticos e figuras públicas, demonstrando um forte engajamento em questões importantes para a sociedade.\A participação de Anitta na esfera política demonstra uma evolução em sua postura pública. De uma artista que inicialmente preferia não se envolver em debates políticos, ela se tornou uma voz ativa, utilizando sua plataforma para defender suas ideias e influenciar seus seguidores. A cantora não apenas expressa suas opiniões, mas também age para promover mudanças, seja através de debates, campanhas ou apoio a candidatos. Sua crescente participação na política reflete uma conscientização e um desejo de contribuir para um país melhor. A crítica à PEC da Blindagem é mais um exemplo de seu engajamento contínuo, mostrando que Anitta está disposta a usar sua influência para defender seus ideais e lutar por causas importantes. A artista continua a demonstrar que, para ela, política é algo que afeta a todos e, portanto, merece atenção e participação.





