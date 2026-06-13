Anitta brilha em cerimônia de abertura da Copa América nos EUA e recebe homenagem especial

Cantora brasileira se apresenta antes de EUA versus Paraguai e destaca emoção de representar o Brasil em evento global; abertura do torneio também teve festas no México e no Canadá.

A cantora Anitta realizou uma apresentação marcante durante a cerimônia de abertura da Copa América nos Estados Unidos , antes do jogo entre a seleção anfitriã e o Paraguai.

O evento ocorreu cerca de uma hora e meia antes do início da partida, marcada para as 22h (horário de Brasília), e contou com a energia contagiante do estádio, que a artista descreveu como indescritível. Emocionada, ela expressou felicidade e honra por representar o Brasil em um palco global, destacando a homenagem da marca Beats, que lhe presenteou com uma camisa 10 personalizada exclusivamente para a ocasião.

A programação de abertura do torneio, distribuída entre os três países-sede, teve início no México, com uma grande festa no Estádio Azteca na quinta-feira (11), reunindo artistas de diversos estilos e nacionalidades antes da estreia da seleção mexicana contra a África do Sul. Na sexta-feira (12), o Canadá realizou sua celebração no BMO Field, em Toronto, com shows de Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Michael Bublé e outros nomes, aproximadamente 90 minutos antes do confronto entre Canadá e Bósnia e Herzegovina.

A sequência foi a cerimônia norte-americana, que incluiu Anitta como uma das atrações principais para aquecer o público antes do jogo entre EUA e Paraguai, consolidando a participação de grandes estrelas na abertura do campeonato continental





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