Andrei Rodrigues se posiciona contra a classificação de facções como organizações criminosas internacionais

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, defendeu a abertura de um novo inquérito para investigar o envio de recursos de Daniel Vorcaro aos Estados Unidos.

O diretor-geral da Polícia Federal , Andrei Rodrigues , defendeu a abertura de um novo inquérito para investigar o envio de recursos de Daniel Vorcaro aos Estados Unidos sob a justificativa de financiar o filme Dark Horse.

Ele afirmou que é preciso analisar novos elementos trazidos sobre um eventual suporte de pessoas no exterior que estão confabulando e articulando contra o Brasil. Andrei Rodrigues apontou três possibilidades para o andamento das investigações: agregar os novos expedientes ao caso Master, incorporá-los ao inquérito que apura a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos ou distribuir livremente a outro integrante do Supremo Tribunal Federal.

Além disso, ele afirmou que a designação do Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas foi uma surpresa. O diretor-geral também criticou a equiparação de crime organizado a terrorismo, considerando isso um equívoco técnico que prejudica o combate eficaz às facções criminosas





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