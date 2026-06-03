Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Andrei Rodrigues se posiciona contra a classificação de facções como organizações criminosas internacionais

Política News

Andrei Rodrigues se posiciona contra a classificação de facções como organizações criminosas internacionais
Andrei RodriguesPolícia FederalCrime Organizado
📆6/3/2026 12:54 AM
📰jornalodia
40 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 36% · Publisher: 78%

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, defendeu a abertura de um novo inquérito para investigar o envio de recursos de Daniel Vorcaro aos Estados Unidos.

O diretor-geral da Polícia Federal , Andrei Rodrigues , defendeu a abertura de um novo inquérito para investigar o envio de recursos de Daniel Vorcaro aos Estados Unidos sob a justificativa de financiar o filme Dark Horse.

Ele afirmou que é preciso analisar novos elementos trazidos sobre um eventual suporte de pessoas no exterior que estão confabulando e articulando contra o Brasil. Andrei Rodrigues apontou três possibilidades para o andamento das investigações: agregar os novos expedientes ao caso Master, incorporá-los ao inquérito que apura a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos ou distribuir livremente a outro integrante do Supremo Tribunal Federal.

Além disso, ele afirmou que a designação do Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas foi uma surpresa. O diretor-geral também criticou a equiparação de crime organizado a terrorismo, considerando isso um equívoco técnico que prejudica o combate eficaz às facções criminosas

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

jornalodia /  🏆 9. in BR

Andrei Rodrigues Polícia Federal Crime Organizado Terrorismo Facções Criminosas

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Governo federal bloqueia orçamento de Ministérios e agências reguladoras de infraestruturaGoverno federal bloqueia orçamento de Ministérios e agências reguladoras de infraestruturaO governo federal bloqueou o orçamento dos Ministérios e agências reguladoras de infraestrutura, afetando áreas como desenvolvimento urbano, transportes e comunicações. A medida visa reduzir o déficit público e pode ser vista como uma forma de pressão sobre as pastas técnicas e as agências reguladoras para que elas sejam mais eficientes e economizem.
Read more »

Em situação de emergência, Roraima pede socorro ao governo federalEm situação de emergência, Roraima pede socorro ao governo federalChuvas já afetam 47 mil pessoas no Estado
Read more »

Justiça Federal mantém benefício fiscal a contribuinteJustiça Federal mantém benefício fiscal a contribuinteLiminar contraria a Lei Complementar nº 224, de 2025, que revogou a alíquota zero de PIS e Cofins de insumo
Read more »

Diretor-geral da PF defende novo inquérito para investigar recursos de Vorcaro para 'Dark Horse'Diretor-geral da PF defende novo inquérito para investigar recursos de Vorcaro para 'Dark Horse'Andrei Rodrigues também afirmou ter sido 'pego de surpresa' na designação de PCC e CV como organizações terroristas; declarações foram dadas em entrevista na Globonews
Read more »



Render Time: 2026-06-03 03:54:25